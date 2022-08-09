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Мирное урегулирование
Любовь Доброта, Шымкент

Большинство конфликтов, в том числе и межэтнических, можно решить мирным путем через медиацию.

Сполна использовать потенциал медиации призвали участники расширенного заседания респуб­ликанского Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, аким Шымкента Мурат Айтенов, уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, представители государственных органов, члены республиканского Совета медиа­ции АНК, руководители региональных кабинетов медиации АНК, центров медиации, профессиональные и непрофессио­нальные медиаторы, эксперты.

В ходе заседания обсуждены вопросы реализации поручений Главы государства по подготовке этномедиаторов и профессиональных переговорщиков, организации учебного центра этномедиации. По информации Марата Азильханова, его создадут уже до конца текущего года. На его базе будут проводиться курсы по подготовке медиаторов и переговорщиков.

– Программа обучения отработана в ходе реализации пилотного проекта на базе Жамбылской области, – отметил Марат Азильханов. – Считаю, что она должна быть единой для всех регионов. Курсы пройдут те, кто ежедневно в своей работе сталкивается с этническими диаспорами. Перед нами стоит задача увеличить число медиаторов, обученных медиативным подходам при решении межэтнических конфликтов, профилактике семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и предупреждения преступлений, совершаемых на бытовой почве. Уверен, у медиации огромный потенциал.

Спикер подчеркнул, что до конца текущего года будет сформирован также тренерский пул. Для них, как и для медиаторов, нужна тесная связь с этнокультурными объединениями на мес­тах. АНК повсеместно предстоит сосредоточиться на организации приемов граждан и проведении консультаций, в том числе с выез­дом в регионы для оказания правовой помощи.

Участники заседания обсудили направления участия медиа­торов АНК в правозащитной деятельности, ознакомились с практической работой медиаторов АНК Шымкента.

Выступая на совещании, аким Мурат Айтенов отметил, что 30% населения города – это представители различных этносов.

– Велика вероятность того, что любое событие, произошедшее в 23 жилых массивах, где компакт­но проживают представители этносов нашего города, может вызвать проблемы в межэтническом плане, – считает Мурат Айтенов. – Поэтому необходимо активизировать работу по правовому воспитанию и разъяснению требований закона членам общества. В этом направлении медиаторы, которые в этом году вошли в состав информационно-пропагандистской группы при городской ассамблее, приняли участие во встречах в жилых массивах и провели разъяснительную работу среди общественности.

Шымкентцы все чаще прибегают к услугам медиаторов. Такой способ урегулирования споров дает возможность обеим сторонам свести к минимуму весь негатив и разногласия, избежать судебных тяжб. Развитие медиации позволяет также повысить правовую грамотность населения.

В реестре медиаторов АНК Шымкента – 15 человек. К ним за помощью в текущем году обратились 47 человек. Медиаторами ассамблеи разрешено 11 спорных вопросов граждан, которые потенциально могли бы вылиться в межэтнический конфликт. Пять из них – это конфликты на бытовой почве, возникшие между соседями разных национальностей.

Развитие института медиации стало одним из приоритетных направлений деятельности областной Ассамблеи народа Казахстана. Представители этнокультурных объединений региона активно участвуют во внесудебном урегулировании споров и примирении конфликтующих сторон.

В расширенном заседании рес­публиканского Совета медиации АНК в режиме онлайн приняли участие представители всех регионов, поделившиеся своим мнением о развитии института медиации. В частности, прозвучали предложения готовить для медиаторов статистический и справочный материал, обобщать положительную практику решения межэтнических споров и разногласий, тем более что за пять лет рассмотрено 150 тыс. жалоб и заявлений, наработан определенный опыт. Внимания заслуживают и инициативы по оказанию бесплатной медиативной помощи социально уязвимым слоям населения, по подготовке медиаторов, способных разбираться и предотвращать возникновение опасных конфликтов в соцсетях.

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