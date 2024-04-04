Мирный атом: решение проблемы энергодефицита и углеродная нейтральность

Создавая будущее вместе

25–26 марта в Сочи прошло одно из крупнейших мероприя­тий в мировой ядерной отрасли: XIII Международный форум «Атомэкспо-2024» состоялся при поддержке госкорпорации «Росатом» и установил рекорд по количеству участников – 4,5 тыс. человек из 75 стран.

– Девиз форума – «Чистая энергия: создавая будущее вмес­те». Два ключевых слова здесь – «будущее» и «вместе». Только вместе, невзирая на государственные границы, можно выстроить чистое, экологическое, энергетическое завтра нашей планеты, – отметил на открытии форума генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь заметил, что форум очень важен в контексте поис­ка инновационных энергетических решений и дискуссии о будущем атомной энергетики.

Сразу после открытия состоя­лась прямая линия с городом Северском Томской области, где расположена площадка соору­жения объекта «Прорыв» – первого в мире энергокомплекса IV поколения. В прямом эфире была подтверждена техническая готовность модуля фабрикации и рефабрикации к производству ядерного топлива.

Помимо непосредственно дис­куссий на форуме было много и других интересных аспектов. Это и возможность пообщаться­ с лучшими специалистами отрас­ли, и подписание более 80 сог­лашений, и интерактивные моменты выставки. К примеру, автор этих строк смогла попробовать себя в качестве рабочего завода, собирающего ветроустановку с помощью

VR-оборудования.

Синергия атома и ВИЭ

Этой важной теме была посвящена отдельная сессия, где обсуж­дались вопросы регулирования пиковой нагрузки различных видов генерации, прогнозирование спроса и потребления энергии, усиление роли и конкурентоспособности ВИЭ и атома.

Тенденция постоянного роста ВИЭ-генерации доказывает, что в будущем будут пользоваться значительным спросом именно сбалансированные энергосистемы.

Надежные базовые источники энергии, такие как АЭС, готовые в любой момент времени нести необходимую нагрузку, нужны для развития промышленных потребителей. Причем атомная отрасль сегодня может предложить не только классические решения АЭС большой мощности, но и малые модульные станции.

Своим опытом поделились страны – участницы форума. Как рассказал министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, 90% электроэнергии стране дают ГЭС, и сейчас наши соседи берут курс на развитие атомной энергии.

На быстрорастущем рынке Вьетнама уровень ВИЭ в энергобалансе составляет 27%, а к 2050 году их доля должна дос­тичь 70%, и одним солнцем и ветром уже тоже не обойтись. В Казахстане, напомню, доля ВИЭ в производстве электроэнергии приближается к 6%.

– Нам, специалистам, такие форумы весьма полезны. Например, я не знаю многих вопросов атомной отрасли и, рассматривая ее с точки зрения энергетической необходимости, здесь получаю ответы, – поделился представитель казахстанской делегации на «Атомэкспо-2024», управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев.

Особенно важны такие встречи в свете обсуждаемого строительства АЭС в Казахстане. Жакып Хайрушев напомнил, что наше общество волнуют вопросы безо­пасности АЭС, воздействия на окружающую среду, захоронения отработанного топлива. Беспо­коятся граждане и относительно высокой стоимости строительства станции, но 70% цены составляют технологии, обеспечивающие ее безопасность.

– Были опасения по поводу коррупции. Но если мы будем так негативно настроены, то вообще ничего не добьемся, как в энергетике, так и в стране в целом, – говорит он. – Для себя я уже точно определил: никакой опасности населению АЭС не несет. Она оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Об этом говорит и тот небольшой опыт, который у нас есть в виде исследовательских реакторов в Алматы и Курчатове. Наши специалисты могли бы участвовать в секциях этого форума, где светила мировой атомной отрасли рассказывают о радиационной экологической безопасности. А ряд наших экологов, ни разу не побывав ни на атомной электростанции, ни на таких мероприятиях, заявляют, что она принесет вред, – подчеркивает специалист-энергетик.

Говоря о необходимости строи­тельства АЭС в Казахстане, Жакып Хайрушев указывает на плачевное состояние электро­энергетики, износ оборудования и постоянный дефицит мощностей. Мы остро нуждаемся в большом базовом генерирующем энергоисточнике. При этом об отказе от ВИЭ речи не идет – мирный атом и возобновляемые источники можно и нужно использовать вместе.

Что касается радиоактивных отходов, то, по словам Жакыпа Хайрушева, отработанное за все время существования атомной отрасли топливо можно умес­тить на территории размером с футбольное поле. Наша потенциальная АЭС за 100 лет выработает отходов не более двух 200-литровых бочек.

– Строительство одной АЭС, конечно, не позволит Казахстану достичь энергетического суверенитета. Другое дело, нужно открыто признать, что у нас дефицит не постоянный, а только в пике. В остальное время может даже возникать профицит, и куда девать излишки, ведь АЭС не может остановиться, – ставит вопрос собеседник и тут же предлагает ответ на него: – Нужно развивать электротранспорт! Можно заряжать электроавтомобиль днем, но цена будет, допустим, 100 тенге за киловатт, а можно – ночью, уже по 10 тенге. Также важная составляющая энергетики – накопители, потому что через два-три года у нас будет 6 ГВт ветряной электроэнергии, и они понадобятся в обязательном порядке.

АЭС – это еще и мультипликативный эффект, целый пласт науки. Не зря на форуме было много разных секций, посвященных здравоохранению, образованию, гендерным и другим далеким, казалось бы, от атомной энергетики вопросам. В целом Жакып Хайрушев выступает за скорейшее строительство АЭС в Казахстане и сожалеет, что вряд ли успеет на ней поработать до своего выхода на пенсию.

Дешево, надежно, безопасно

Какие инновации и «зеленые» решения в атомной отрасли нужны уже сегодня для эффективной реализации национальных стратегий низкоуглеродного развития и достижения глобальных целей углеродной нейтральности? Могут ли атомные технологии обеспечить решение проблем дефицита чистой воды и продовольствия в мире? Какие возможности открывают атомные технологии IV поколения в создании устойчивого будущего? Этим вопросам была посвящена пленарная сессия форума.

– Мы должны вводить 40 ГВт ежегодно, если хотим заместить углеродное топливо к 2050 году. По прогнозу МАГАТЭ, атомная генерация вырастет к 2050 году в 2,5 раза, но это те же 9% в общемировом энергобалансе. Политические споры тормозят развитие атомной энергетики, а без нее мы не сможем достичь Целей устойчивого развития, – заявил заместитель генерального директора – руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Рассказывая о примере Венгрии, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел этой страны Петер Сиярто подчеркнул, что потребность в электроэнергии в Европе вырастет к 2030 году на 50%. Встает вопрос: как обеспечить эту потребность дешево, надежно, безопасно и без вреда для окружающей среды? Ответ только один – атомная энергетика.

Глава Росатома проинформировал, что в ближайшие 20 лет им предстоит построить в России более 40 атомных энергоблоков, увеличив долю атомной генерации в стране до 25%. Если говорить о качественных изменениях, то цель – переход от поколения III+ к поколению IV. Масштаб атомных блоков будет диверсифицирован.

– Обеспечение равных стандартов жизни для всех, экономический рост и рост населения способствуют значительному увеличению мирового спроса на электроэнергию. В то же время мы должны достичь нулевых выбросов углерода. Безуглеродное будущее потребует декарбонизации во всех секторах, не только в производстве электроэнергии. Ядерные технологии особенно хорошо подходят для декарбонизации сложных секторов, таких как обеспечение теплом промышленных технологичес­ких процессов. На COP28 правительства и промышленность поставили цель – утроить объем ядерной энергии к 2050 году. Это амбициозная, но достижимая цель, – отметила генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.

Министр энергетики Респуб­лики Беларусь Виктор Каранкевич назвал стратегичес­кое решение о строительстве АЭС, принятое в 2008 году президентом их страны, принципиаль­но важным для долгосрочного развития страны и укрепления национальной безопасности.

– На начальном этапе проекта многие выступали против развития атомной энергетики. И что стало с этими аргументами под влиянием глобального кризиса, нестабильности на мировых энергетических рынках? Очевидно, что атомная энергетика гарантирует не только устойчивое развитие энергосистемы, энергетический суверенитет, но и обеспечивает серьезное конкурентное преимущество в других отраслях – промышленности, сельском хозяйстве, науке, медицине. Формируется мощный синергетический эффект, который выражается в большом количестве высокотехнологичных проектов, создании рабочих мест, освоении высококонкурентной продукции. АЭС с реакторами поколения III+ отвечает самым высоким требованиям безопас­ности. Мы полностью отказались от импорта электроэнергии, получили доступный экологически чистый источник энергии, спрос на которую ежегодно растет, – рассказал он о преимуществах новой АЭС.

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржан Юсупов, выступая на форуме, подтвердил, что Казахстан, являясь глобальным лидером по производству урана, в рамках контрактных обязательств гарантирует его поставки для своих клиентов.

Экология

и мультипликативный эффект

Экологию в атомной отрасли уже давно рассматривают как комплекс самых разных аспектов. Это и обеспечение безопас­ности (экологической, ядерной, радиационной), и экологически устойчивое развитие отрасли при постоянной минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Это и научно обоснованный подход, и постоянное совершенствование систем контроля и мониторинга окружающей среды, радиационной обстановки, а также открытый диалог и прозрачность деятельности.

Все это обсудили на сессии, посвященной экологии. Венгерская АЭС, введенная в начале 1980-х, поддерживает выбросы на минимально возможном уровне. Всесторонний открытый диалог с обществом привел к тому, что большинство венгров поддерживают работу станции в стране.

Влияние Белорусской АЭС на окружающую среду и здо­ровье населения тоже минимальное. Радиационная обстановка в регио­не остается стабильной, уровень содержания радионук­лидов не превышает фоновых значений и зачастую даже ниже.

Логичной темой для дискуссии стала проблематика общественной приемлемости, открытости экологической информации. Во всех странах людей волнуют прежде всего два вопроса: безо­пасность и преимущества для населения, живущего в местнос­ти, где располагаются атомные объекты.

Член Общественного совета госкорпорации «Росатом» Олег Муратов отметил: мировая прак­тика показывает, что именно информационная открытость атомной отрасли содействует успешной реализации ее проек­тов. В качестве примера он привел пункт захоронения радиоактивных отходов в Республике Корея, где радиационный фон ниже, чем в аэропорту Сеула. Благодаря проведению специаль­ных туров в это место в Корее практически не осталось противников использования атомной энергии.

А неэнергетическое применение ядерных технологий (в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранение и промышленность) вносит вклад в устойчивое развитие.

Практическим результатом форума для Казахстана стало подписание Меморандума о взаи­мопонимании между управлением здравоохранения акимата Жамбылской области и АО «Рос­атом Технологии здо­ровья» по вопросам сотрудничества в области ядерной медицины. В Жамбылской области построен­ Онкологический центр. Но в Казахстане применяется только четыре радионуклидных препарата, тогда как в России – уже 26.

Как рассказала руководитель управления здравоохранения региона Жанар Оспанова, особое внимание планируется уделить взаимодействию в вопросах диагностики и лечению онкологичес­ких заболеваний с использова­нием технологий мирного атома.

Выступая на сессии, посвященной продовольственной безопасности и качеству жизни, заместитель председателя правления АО «Парк ядерных технологий» Мурат Касымжанов поднял проблему радиофобии.

– Мы считаем, что она является следствием взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне, где было проведено порядка 450 ядерных испытаний. Когда мы беседуем с потенциальными заказчиками, все знают Фукусиму, Чернобыль, но никто не знает­ об АЭС в Обнинске, одной из первых атомных станций, которая функционирует до сих пор, – подчеркнул он. – Решение задачи энергетической безопасности с использованием ионизирующего излучения как раз будет иметь системный мультипликативный эффект. Мы сможем поднять имидж атомных радиационных технологий, чтобы они стали обыденными.

Член Общественного совета Министерства энергетики РК Олжас Байдильдинов, посетивший форум, считает, что мы теряем время, пока другие страны развивают соответствующие технологии.

– Здесь не должно быть каких-либо фобий. Неважно, кто строит­ станцию, в любом случае есть надзор со стороны МАГАТЭ как международной организации в этой сфере. Весь мир развивает атомную энергетику, – отметил он в интервью нашей газете. – Вы видели большое количество африканских стран здесь. 70% Африки не имеют доступа к стабильным источникам энергии. Они заинтересованы в развитии атомной энергетики и пони­мают, что это мощный рывок для инвестиций, промышленности, кадрового потенциала. Это то, что нужно и Казахстану.

Эксперт привел опыт Турции, где на период строительства АЭС привлечены 20 тыс. человек, около 5 тыс. работников будут заняты при ее эксплуатации. Это высококвалифицированный профессиональный кадровый состав.

– Дефицит электроэнергии в Казахстане есть, и он будет нарас­тать. Задача по удвоению ВВП, которую поставил Президент, безусловно, требует энергии. И эта энергия должна появиться из атома, – считает Олжас Байдильдинов.