На этой неделе в Берлине прошла министерская встреча по вопросам поддержания мира Организацией Объединенных Наций.

Двухдневная встреча, организованная правительством Германии, была посвящена будущему миротворческих операций в условиях новых вызовов и угроз. Участие в форуме высокого уровня приняли 130 государств-членов, включая Казахстан, и международные партнеры. В Берлине они подтвердили поддержку миротворчеству ООН и объявили о конкретных обязательствах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции, отметил, что в этом году исполняется 80 лет с момента создания Организации Объединенных Наций, и «голубые каски» этой структуры сегодня – самый узнаваемый в мире символ способности международного сообщества объединяться, чтобы помочь странам пройти путь от конфликта к миру.

С момента начала миротворческой деятельности ООН было реализовано свыше 70 миссий. В настоящий момент почти 70 тыс. миротворцев из 120 стран задействованы в реализации 11 миссий организации. Среди них около 55 тыс. военнослужащих, порядка 1,1 тыс. граж­данских экспертов и 6 тыс. полицейских. За десятилетия 4 400 миротворцев отдали свои жизни при исполнении служебного долга.

– Сегодня мы сталкиваемся с наибольшим числом вооруженных конфликтов с момента основания ООН. Количество людей, ищущих безопасность за пределами своих стран, достигло рекордного уровня. Необходимо признать: эффективность операций по поддержанию мира зависит от мандатов, которыми они наделены, и миротворцы могут испытывать трудности там, где отсутствует политическая поддержка... Кроме того, наблюдаются все более глубокие разногласия по поводу того, как должны функционировать миротворческие миссии. Сохраняются острые финансовые трудности, – отметил Антониу Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул необходимость адаптации миротворческой дея­тельности к новым вызовам и обозначил три ключевых направления, на которых будет сосредоточена работа ООН в этой сфере.

В первую очередь он призвал сформировать такие миротворческие операции, которые окажутся готовы к вызовам и условиям будущего, будут более адаптивными, гибкими и устойчивыми. Также ООН необходимо повышать эффективность миротворческой деятельности через укрепление партнерства с государствами-членами, региональными и субрегиональными организациями и местными сообществами.

Во-вторых, отметил Генсек ООН, необходимо пересмотреть подход к использованию ресурсов. Он подчеркнул: операции по поддержанию мира могут быть успешными только при наличии сильных мандатов, а также четкой, предсказуемой и устойчивой поддержке – как финансовой, так и логистической.

Как подчеркнул глава ООН, затраты на миротворческую деятельность организации составляют всего 0,5% от глобальных расходов на военные цели. Таким образом, миротворческие миссии ООН являются наиболее экономически эффективными мерами по разрешению конфликтов.

Антониу Гутерриш также заявил о необходимости политической поддерж­ки миротворчества. По его словам, ни одна миротворческая операция не может быть успешной без прочной политической базы. Он призвал государства – члены ООН активнее способствовать продвижению политических решений в странах, где работают миссии организации.

– Кроме того, необходима поддержка всех государств-членов в обеспечении безопасности миротворцев ООН в полевых условиях, а также в полном соблюдении соответствующих привилегий и иммунитетов организации и ее персонала, – сказал Генсек ООН. – Миру как никогда нужна Организация Объе­диненных Наций. А ООН нуждается в миротворчестве, которое будет полностью соответствовать реалиям сегодняшнего дня и вызовам завтрашнего.

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков, выступая на конференции, рассказал о текущих возможностях и миротворческом потенциале Казахстана,­ в том числе о расширении географии и диверсификации участия военнослужащих Вооруженных сил РК в миротворческих миссиях ООН.

– С первых лет независимости Казах­стан придерживается политики миролюбия, добрососедства и налаживания конструктивного диалога со всеми парт­нерами и международными институтами. Развертывание самостоятельного национального миротворческого контингента на Голанских высотах качественно повысило уровень взаимодействия нашей страны с ООН в сфере миротворчества и стало значимой вехой в истории оборонного ведомства Казахстана, – подчеркнул Руслан Жаксылыков.

Министр выступил с инициативой задействования потенциала Вооруженных сил РК в стратегической переброске для нужд операций ООН, а также предложил Секретариату ООН рассмотреть целесообразность разработки соответствующих типовых долгосрочных соглашений (меморандумов) со странами, обладающими такими возможностями (включая не только авиа­ционный, но также военно-морской и сухопутный компоненты).

В целом итогами встречи в Берлине стали новые обязательства стран по укреплению миротворческих операций.

Согласно информации UN Peacekeeping, в общей сложности 74 государства-члена озвучили свои меры поддержки по ряду направлений – это в том числе предоставление военных и полицейских подразделений, организация специализированной подготовки, технологическая помощь, реализация повестки «Женщины, мир и безопас­ность».