Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня Независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с праздником Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана.

«Уверен, что стратегическое партнерство и союзнические отношения в духе взаимного доверия, уважения и поддержки между двумя странами, которые являются добрыми соседями и друзьями на протяжении столетий, будут и впредь динамично развиваться», – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что с приобретением Независимости Казахстан добился значительных успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и активной внешней политике.

«Твердо верю, что взаимоотношения между нашими странами, сформированные на основе многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, будут и впредь укрепляться», – отмечается в поздравлении.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высоко оценил динамичный характер казахско-таджикских связей.

«Мы придаем большое значение последовательному продвижению взаимовыгодных отношений и готовы предпринять конкретные шаги для углубления двустороннего сотрудничества в интересах наших государств», – написал он.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил главу государства и казахстанцев, подчеркнув, что контакты между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям.

«Хочу отметить особую значимость Вашего недавнего официального визита в Туркменистан. Твердо верю, что договоренности, достигнутые в рамках переговоров в Ашхабаде, внесут весомый вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя странами», – говорится в телеграмме.

Главу государства с Днем Независимости также поздравил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме того, поздравления направили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, хранитель двух святынь – король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент Украины Владимир Зеленский, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис Аль-Манфи, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие.

 

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