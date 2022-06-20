Миссия: сохранить ботанический сад

В Караганде прошел первый после карантина митинг, на котором жители областного центра потребовали вернуть городу ботанический сад.

Уже более 10 лет территория ботанического сада Караганды закрыта для народа. Окружена высоким забором с колючей проволокой. На входе установлен контрольно-пропускной пункт, где дежурит сотрудник полиции. Территория ботанического сада площадью более 6 га передана Институту фитохимии для выращивания лекарственных растений. Ученые сажают здесь полынь, солянку, соссюрею (горькушу) и аянию, из которых производят таблетки, мази, порошки и фиточаи. Кроме того, в ботаническом саду есть березовая аллея, растут ясени, рябины, черемуха, смородина, белая акация, ирга, жимолость и другие виды, приспособленные к резкоконтинентальному климату Центрального Казахстана.

Сейчас свободного доступа к этому зеленому оазису нет, что порождает у карагандинцев домыслы и слухи. Горожане подозревают, что земли ботанического сада втихомолку продают под застройку элитными коттеджами, а деревья и кустарники вырубают.

Об этом, в частности, заявили участники митинга в защиту ботанического сада. Его организовала член общественного совета Карагандинской области Ботагоз Омарова. На публичное мероприя­тие пришли около 50 человек, неравнодушных к судьбе зеленого уголка шахтерской столицы.

– Я живу рядом с ботаническим садом и вижу, что с ним происходит, – заявила на митинге карагандинка Галия Шелекпаева. – Там естественным образом погибает березовая аллея. Для ее сохранения никаких мер не принимается. Помню, как строительная техника уничтожила целый ряд посадок жасмина. Ну где он у нас, в Караганде, еще растет? Нигде! Уничтожены аллеи белой акации. Там, где когда-то рос боярышник, теперь хозяева особняков выращивают картофель, капусту и помидоры. Мне небезразлично, что произойдет с нашим ботаническим садом!

На митинг пришел и городской активист Марат Есекин. Он принес кипу документов, скопившихся у него за годы борьбы за возврат в госсобственность территории ботанического сада.

– Мы поднимали этот вопрос еще в начале 2000-х годов. Писали обращения в акиматы города и области, но приходили ответы о том, что нужно обращаться в суд, – сказал Марат Есекин. – Думаю, скоро дело сдвинется с мертвой точки. Мы требуем, чтобы земли ботанического сада вернули государству и отрыли их для горожан, сделав парковую зону.

Известный в Караганде эколог Дмитрий Калмыков внес весьма конструктивное предложение:

– К сожалению, за последние 30 лет Караганда сильно потеряла в деревьях. Случается, что зеленые территории передаются в частное пользование, а затем происходит их вырубка и застройка. Есть способы, чтобы избежать таких последствий. Один из них – это организация особо охраняемых природных территорий. Я считаю, что такой статус можно придать и нашему ботаническому саду.

Участники митинга поддержали это предложение и захотели узнать, возможна ли смена статуса. Однако спросить было не у кого. Ни чиновники, отвечающие за озеленение, ни представители научно-производственного холдинга «Фитохимия» к народу не вышли. Поэтому корреспонденту «Казахстанской правды» пришлось обратиться за альтернативным мнением к нынешнему владельцу ботанического сада.

Надо сказать, что в холдинге «Фитохимия» приняли радушно. Генеральный директор Сергазы Адекенов даже провел небольшую экскурсию по ботаническому саду. Первое, что бросилось в глаза, – это высокий белый забор с протянутой поверху колючей проволокой. «Для чего он нужен?» – спросила я. Оказалось, что ограждение и пропускная система – это необходимая инфраструктура для стратегических объектов, к которым относится холдинг «Фитохимия».

Что касается застройки, то никаких частных домов и многоэтажек на территории ботанического сада нет. Она зеленая и ухоженная. Нет следов вырубки деревьев и кустарников. Скорее наоборот: высаживаются молодые сосенки и разные виды сирени. А как же коттеджные городки, о которых на митинге заявляли карагандинцы? Их действительно видно с территории ботанического сада, но они расположены за его забором...

– Земли ботанического сада никогда не отдавалась под застройку, – заверил гендиректор научно-производственного холдинга Сергазы Адекенов. – Территория, на которой построены элитные особняки и жилые комплексы, не наша. В советское время она принадлежала городскому «Зелентресту» и совхозу «Көктем». Там стояли теплицы, в которых выращивались цветы для озеленения Караганды. После развала СССР трест обанкротили, а земли отдали под застройку. Так что горожане ошибаются: никакого ботанического сада там не было.

Надо сказать, что ученые-ботаники в обиде на карагандинцев из-за того, что горожане не берегут свой оазис. Здесь, когда территория ботанического сада не была огорожена, устраивали пикники и разводили костры. Происходили пожары, которые уничтожали ценные растения. Ботанический сад был завален мусором, который оставляли после себя посетители. Мало того что здесь обитали бомжи и наркоманы, так еще за ними приходилось убирать работникам института «Фитохимия». Они и сейчас проводят здесь субботники,а некоторые горожане умудряются перебрасывать свой мусор через высокий забор.

– Территория ботанического сада открыта для посещения горожанами по пропускам, – отметил Сергазы Адекенов. – Для этого любой желающий может прийти к нам, написать заявление, и ему выдадут пропуск. Хочу сказать, что ежегодно у нас проводятся элективные курсы по ботанике и фитохимии для учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы. Здесь проходят занятия со студентами медицинских вузов Казахстана. В ботаническом саду регулярно устраивает тренировки Академия йоги, которую посещают более 200 человек.

Сотрудники холдинга «Фитохимия» против передачи ботанического сада на баланс города. Тогда, убеждены они, оазис погибнет. Не исключено, что у власти появится лазейка, чтобы потом продать землю под застройку, как это было в начале 2000-х годов с центральным парком культуры и отдыха. Поэтому был создан Фонд развития Карагандинского ботанического сада. В состав его учредителей вошли городской акимат, Карагандинский фармзавод, холдинг «Фитохимия», Казахстанский институт ботаники и фитоинтродукции, КазНИИ лесного хозяйства, а также Совет ботанических садов Сибири и Дальнего Востока.

Главная задача фонда – провести реконструкцию Карагандинского ботанического сада и обустроить его для научно-исследовательской работы. Уже создана концепция обустройства зеленой территории. Здесь планируют открыть оранжерею, создать парники и экспериментальные участки, оснащенные системой капельного орошения. Также хотят сформировать дендропарк, вырыть пруд, устроить сад камней, аптекарский огород и отвести участок для природной флоры. Здесь будут проводить экскурсии для всех желающих за отдельную плату. Только так, считает гендиректор холдинга «Фитохимия» Сергазы Адекенов, можно сохранить ботанический сад и уберечь его от захвата и застройки.