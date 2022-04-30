"Митинги 1 мая не разрешены" – Генпрокуратура призвала казахстанцев не вестись на провокации

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК опубликовала обращение заместителя Генерального прокурора Булата Дембаева в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре», сообщает Kazpravda.kz.

Уважаемые граждане!

В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау и Жанаозен согласовано проведение 1 мая митингов относительно военных действий в Украине.

Данная информация не соответствует действительности.

В этот день на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируются провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию «Дня единства народа Казахстана».

Кроме того, обращаем внимание, что порядок организации и проведения митингов регулируется Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (далее - Закон), который принят 25 мая 2020 года.

Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок.

Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления об организации и проведении мирных собраний в вышеуказанных городах не подавались либо по ним было отказано в согласовании.

Таким образом, мирных собраний, организуемых в порядке данного Закона, на 1 мая т.г. не предусмотрено.

Соответственно, организация и участие в митингах, проводимых в нарушение Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.