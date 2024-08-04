МКИ приглашает принять участие в разработке новой Концепции развития гражданского общества

Общество
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Министерство культуры и информации ведет активную работу по внесению изменений и дополнений в Концепцию развития гражданского общества. Цель этой работы — создание прочного общественного договора между государством и гражданским сектором, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

К процессу привлечены эксперты и представители неправительственных организаций, которые занимаются анализом реализации первого этапа Концепции, изучением международного опыта и проведением социологических исследований.

С августа Министерство планирует организовать серию исследований, охватывающих основные сегменты гражданского сектора. С сентября по октябрь по всей стране пройдут публичные обсуждения, направленные на активное участие региональных сообществ в формировании будущей стратегии.

Кроме того, Казахстанский институт общественного развития проведет массовые опросы и глубинные интервью с участием экспертов и представителей НПО.

В связи с этим Министерство приглашает представителей гражданского общества, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в разработке новой Концепции. Предложения и замечания принимаются до конца октября 2024 года по следующим электронным адресам: [email protected], [email protected].

#общество #МКИ

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