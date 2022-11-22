Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели

Политика
Елена Левкович

В Центре содействия международным наблюдателям в Астане Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин рассказал о выводах, к которым пришли в ходе работы на прошедших выборах наблюдатели ШОС.

– С 17 по 20 ноября по приглашению Республики Казахстан группа Шанхайской организации сотрудничества провела миссию наблюдения за внеочередными президентскими выборами. Подобное приглашение нами расценивается как желание обеспечить максимальные прозрачность, открытость и демократичность выборного процесса, который имеет важное политическое значение для будущего развития страны.

Все члены реализовали свои функции самостоятельно и независимо, на принципах политической объективности, нейт­ральности, справедливости и отсутствия каких-либо предпочте­ний в отношении участников выборной гонки. Кроме того, мы имели возможность встретиться представителями Центральной избирательной комиссии, общественными наблюдателями из иностранных государств и международных организаций, – рассказал Чжан Мин.

Наблюдатели от ШОС – всего в Казахстан их прибыло 18 человек – постарались охватить максимальное количество избирательных участков в столице и Акмолинской области. Они посетили более 20 участков, присутствовали как на опломбировании урн для голосования, так и на их вскрытии после закрытия участков.

Спикер отметил, что и подготовка, и сам процесс выборов были организованы на высоком уровне, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Оценил он и работу членов избирательных комиссий. По его словам, они работали слаженно, помогая и отвечая на вопросы пришедших голосовать.

– Казахстанская сторона соз­дала все необходимые условия для наблюдения за выборами. Нарушений норм законодательства, ставящих под сомнение их легитимность, миссией не отмечено. К нам не поступали жалобы или замечания. На основе наших наблюдений миссия признала выборы прозрачными, демократичными и достоверными, – резюмировал Чжан Мин.

Там же, в центре, с журналистами встретился писатель-историк, международный обозреватель Леонид Млечин, успевший побывать на 10 избирательных участках в столице. В первую очередь он обратил внимание на то, что голосование – это финальная часть процесса выборов. Не менее важно и то, что происходит до нее.

– Надо сказать, что Казахстан невероятно выделяется богатством духовной жизни, дискуссий, споров, которые происходили во время избирательной кампании. Это главный показатель того, что выборы организованы и происходят так, как оно и должно быть. У граждан есть возможность четко разобраться, что происходит в стране, кто и что делает, кто к чему стремится, и сделать свой выбор осознанно. Мне кажется, сейчас самое время поздравить Казахстан с этими выборами, которые не самоцель, а возможность развиваться, стремиться вперед под руководством избранного лидера, – высказался историк.

Леонид Млечин подчеркнул: в мире происходит очевидная ломка традиционных политических порядков, что не может не повлечь за собой массу тяжелых моментов и для людей, и для политиков. Что станет итогом, сказать непросто, но у Казахстана есть определенные преимущества.

– Стоит порадоваться за казах­станцев, что во главе страны находится и будет находиться человек не только с огромным внешнеполитическим, дипломатическим опытом, но и человек, насколько я его знаю, абсолютно искренне преданный тому, что он делает, и думающий, как сделать жизнь в Казахстане лучше, – считает обозреватель. – Особенно важны, конечно, внутриполитические реформы, которые дают возможность людям активнее влиять на происходящее в рес­публике. Ведь дело не в том, что избиратели пришли раз в несколько лет голосовать. Это возможность влиять на повседневные события, и по тому, как Президент меняет внутриполитическую систему, видно, что он нацелен на то, чтобы дать людям возможность высказывать свое мнение, каким бы оно ни было. Это движение к справедливости, оно совершенно очевидно.

Высказался Леонид Млечин и по поводу графы «Против всех» в бюллетенях. По его словам, эта графа достаточно «болезненная», и не во всех странах она существует. Но надо понимать, что «кандидат против всех» – это, может, и знак отсутствия доверия к выдвинутым кандидатам, к системе в целом. Но в то же время те, кто пришли на выборы и проголосовали так, – это не просто «протестный электорат», это люди, казахстанцы, которые пришли на выборы, потому что им интересно и важно то, что происходит в Казахстане, и они болеют за судьбу своей родины.

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Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
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