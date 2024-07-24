Многосторонний авторитет Казахстана Политика 24 июля 2024 г. 0:34 255 Юлия Магер редактор отдела политики Республика сохраняет независимость, поддерживая баланс международных связей фото из архива «КП» Издание The National Interest (США) опубликовало статью старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда, публициста Януша Бугайски, посвященную многовекторной внешней политике Казахстана. Как отмечает автор, в условиях все более поляризованного мира «средние державы», такие как Казахстан, сталкиваются с растущей проблемой сохранения своей независимости и избежания втягивания в нежелательную иностранную орбиту. Казахстан, подчеркивается в статье, защищает свои национальные интересы через многовекторную политику, разработанную более 30 лет назад после обретения независимости, и использует свое членство и лидерство в различных международных и региональных организациях для укрепления устойчивости и суверенитета своего и Центральной Азии в целом. «Это достигается путем неприближения слишком близко к какому-либо одному государству, балансировкой международных связей и участием в многочисленных многосторонних организациях, включая ШОС, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организацию тюркских государств (ОТГ) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Как один из основателей ШОС Казахстан выдвинул различные инициативы, включая соглашение по урегулированию пограничных вопросов и договоренности по борьбе с терроризмом. Текущая повестка ШОС включает культурное сотрудничество, охрану окружающей среды и цифровую связь. Казахстан также реализует программу развития инфраструктуры, которая включает масштабное строительство железных дорог и автомагистралей для продвижения региональной торговли и инвестиций, способствуя тем самым большей экономической интеграции в Центральной Азии. Астана придерживается активного подхода в рамках нескольких международных организаций как важного компонента своей внешней политики», – подчеркивает Януш Бугайски. Также он напоминает о членстве нашей страны в ОБСЕ, обращая внимание, что Казахстан подписал основные документы организации, такие как Хельсинкский заключительный акт, обязуясь уважать права человека, право на самоопределение наций и межгосударственное сотрудничество. Казахстан также является признанным лидером в ядерном разоружении, приняв такие решения, как отказ от ядерного оружия и закрытие Семипалатинского ядерного полигона. «ОБСЕ предоставляет ценную платформу для более интенсивного западного дипломатического и практического сотрудничества со всеми столицами Центральной Азии путем координации будущих инициатив, которые усиливают значимость региона, будь то ядерная безопасность, охрана окружающей среды или борьба с терроризмом. Казахстан председательствовал в ОБСЕ в 2010 году, став на этом посту первой постсоветской и центральноазиатской страной. В том году на саммите ОБСЕ была принята Астанинская декларация, введено понятие «евразийская безопасность» для независимых постсоветских государств. Казахстан участвовал в программах по укреплению пограничной безопасности, борьбе с киберпреступностью, улучшению управления водными ресурсами и поощрению общественного участия в управлении. Кроме того, Астана тесно сотрудничает с ОБСЕ в вопросах расширения прав и возможностей женщин в социальной, политической и экономической жизни, включая правоохранительные органы и судебную систему», – отмечается в статье The National Interest. Януш Бугайски также подчеркивает, что Астана находится в авангарде развития сотрудничества между тюркоязычными государствами. Казахстан был в числе стран – основателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который стал полноценной международной организацией и был переименован в Организацию тюркских государств (ОТГ) в ноябре 2021 года. В состав ОТГ также входят Турция, Азербайджан, Узбекистан и Кыргызстан. Среди приоритетов ОТГ, как отмечает автор, развитие транспортных сетей, в частности Транскаспийского международного транспортного маршрута, который призван усилить связанность и экономическое влияние региона. ОТГ также включает культурное и образовательное измерение, в этой сфере также действует Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). «США и ЕС должны более эффективно взаимодействовать с ОТГ и способствовать повышению ее международного статуса как вкладчика в региональную безопасность. Подобный подход в отношении СВМДА может расширить партнерство в области безопасности. ...Сохранение Центральной Азии как безъядерной зоны важно для снижения напряженности. Необходим более активный диалог и сотрудничество с ОТГ, поскольку самосознание тюркского мира растет, в том числе в вопросах противодействия религиозному экстремизму, охраны окружающей среды и образования. Наконец, так же, как Австрия и Швейцария играли ключевую роль в снижении напряженности во время «холодной войны», современные глобальные противники могут встречаться в Казахстане на нейтральной территории, как это делали в Вене и Лозанне в прошлом веке», – считает Януш Бугайски. Резюмируя, он подчеркивает значимость конструктивного многостороннего подхода к сотрудничеству для устойчивости, безопасности и усиления влияния Казахстана и Центральной Азии в целом. #казахстан #ШОС #ОБСЕ #СВМДА #The National Interest