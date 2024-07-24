Многосторонний авторитет Казахстана

Издание The National Interest (США) опубликовало статью старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда, публицис­та Януша Бугайски, посвященную многовекторной внешней политике Казахстана.

Как отмечает автор, в условиях все более поляризованного мира «средние державы», такие как Казахстан, сталкиваются с растущей проблемой сохранения своей независимости и избежания втягивания в нежелательную иностранную орбиту.

Казахстан, подчеркивается в статье, защищает свои национальные интересы через многовекторную политику, разработанную более 30 лет назад после обретения независимос­ти, и использует свое членство и лидерство в различных международных и региональных организациях для укреп­ления устойчивости и суверенитета своего и Центральной Азии в целом.

«Это достигается путем неприближения слишком близко к какому-либо одному государству, балансировкой международных связей и участием в многочисленных многосторонних организациях, включая ШОС, Организацию по безопаснос­ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организацию тюркских государств (ОТГ) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как один из основателей ШОС Казахстан выдвинул различные инициа­тивы, включая соглашение по урегулированию пограничных вопросов и договоренности по борьбе с терроризмом. Текущая повестка ШОС включает культурное сотрудничество, охрану окружающей среды и цифровую связь.

Казахстан также реализует программу развития инфраструктуры, которая включает масштабное строительство железных дорог и автомагистралей для продвижения региональной торговли и инвестиций, способствуя тем самым большей экономической интеграции в Центральной Азии.

Астана придерживается активного подхода в рамках нескольких международных организаций как важного компонента своей внешней политики», – подчеркивает Януш Бугайски.

Также он напоминает о членстве нашей страны в ОБСЕ, обращая внимание, что Казахстан подписал основные документы организации, такие как Хельсинкский заключительный акт, обязуясь уважать права человека, право на самоопределение наций и межгосударственное сотрудничество. Казахстан также является признанным лидером в ядерном разоружении, приняв такие решения, как отказ от ядерного оружия и закрытие Семипалатинского ядерного полигона.

«ОБСЕ предоставляет ценную платформу для более интенсивного западного дипломатического и прак­тического сотрудничества со всеми столицами Центральной Азии путем координации будущих инициатив, которые усиливают значимость региона, будь то ядерная безопасность, охрана окружающей среды или борьба с терроризмом.

Казахстан председательствовал в ОБСЕ в 2010 году, став на этом посту первой постсоветской и центральноазиатской страной. В том году на саммите ОБСЕ была принята Астанинская декларация, введено понятие «евразийская безопасность» для независимых постсоветских государств.

Казахстан участвовал в программах по укреплению пограничной безопас­ности, борьбе с киберпреступностью, улучшению управления водными ресурсами и поощрению общественного участия в управлении. Кроме того, Астана тесно сотрудничает с ОБСЕ в вопросах расширения прав и возможностей женщин в социальной, политической и экономической жизни, включая правоохранительные органы и судебную систему», – отмечается в статье The National Interest.

Януш Бугайски также подчеркивает, что Астана находится в авангарде развития сотрудничества между тюркоязычными государствами. Казахстан был в числе стран – основателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который стал полноценной международной организацией и был переименован в Организацию тюркских государств (ОТГ) в ноябре 2021 года. В состав ОТГ также входят Турция, Азербайджан, Узбекистан и Кыргызстан.

Среди приоритетов ОТГ, как отмечает автор, развитие транспортных сетей, в частности Транскаспийского международного транспортного маршрута, который призван усилить связанность и экономическое влияние региона. ОТГ также включает культурное и образовательное измерение, в этой сфере также действует Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

«США и ЕС должны более эффективно взаимодействовать с ОТГ и способствовать повышению ее международного статуса как вкладчика в региональную безопасность. Подобный подход в отношении СВМДА может расширить партнерство в области безопасности.

...Сохранение Центральной Азии как безъядерной зоны важно для снижения напряженности. Необходим более активный диалог и сотрудничество с ОТГ, поскольку самосознание тюркского мира растет, в том числе в вопросах противодействия религиозному экстремизму, охраны окружающей среды и образования. Наконец, так же, как Австрия и Швейцария играли ключевую роль в снижении напряженности во время «холодной войны», современные глобальные противники могут встречаться в Казах­стане на нейт­ральной территории, как это делали в Вене и Лозанне в прошлом веке», – считает Януш Бугайски.

Резюмируя, он подчеркивает значимость конструктивного многостороннего подхода к сотрудничеству для устойчивости, безопасности и усиления влияния Казахстана и Цент­ральной Азии в целом.