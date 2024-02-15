Мобильники в подошвах обуви пытались передать в СИЗО Актобе

В Актобе пытались пронести мобильные телефоны в СИЗО в подошвах обуви, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Polisia.kz

Полицейские нашли "запрещенку" с помощью рентгена и пресекли попытку пронести их на территорию СИЗО.

— До начала обыска сотрудниками следственного изолятора мужчине задали вопрос о наличии у него запрещенных предметов. Как правило, речь в подобных случаях идет о средствах связи, колюще-режущих предметах и наркотических веществах. Гражданин факт наличия у него таких предметов отрицал. Такие случаи происходят часто. Мы, как правило, устраняем этот факт. Но родные или знакомые осужденных не перестают стараться пронести телефоны, наркотики, наличные и многое другое, — отметил начальник учреждения №70 Аман Кульмухамбетов.

Так, при досмотре обуви в ботинке под стелькой нашли мобильные телефоны с SIM-картами. Запрещенные предметы изъяты. В отношении осужденного будет применено дисциплинарное взыскание в соответствии с действующим законодательством. Ведется расследование, добавили в полиции.