Мобильное приложение для туристов разработали казахстанские школьники

Школьники из Абайской области придумали мобильное приложение для туристов Discover Abai, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Казахстана.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Разработка принадлежит ученикам 8 и 9 классов Темирлану Темирбаеву и Нурлыхану Маратову школы-лицея №7 города Семея.

«Преимущества приложения для туристов Discover Abai заключаются в том, что мы предоставляем возможность путешествовать с удовольствием и комфортом, а также помогаем туристам обнаруживать новые места, изучать казахский язык и погружаться в местную культуру», – рассказал Нурлыхан.

В министерстве отметили, что ранее ребята заняли 1-е место на республиканском хакатоне.

Интуитивный интерфейс поддерживает 3 языка: казахский, английский и русский. Также пользователи могут добавлять в избранное места, оставлять комментарии, отзывы и просматривать другие профили.

Для удобного перемещения приложение имеет встроенную карту, где можно выбрать категорию мест, к примеру, кафе, а затем узнать местоположение определенного объекта, нажав на его адрес.

Для туристов есть уроки казахского языка и биографии великих людей – уроженцев Абайской области. К примеру, в приложении можно почитать стихотворения Абая.

«Клиентская часть проекта тоже разработана на JavaScript с использованием библиотеки React Native. Преимущество такого набора технологий в том, что приложение будет работать и на Android, и на iOS. Помимо этого, такой набор технологии позволяет легко масштабировать и тестировать проект», – говорит Темирлан.

По словам юных талантов, в будущем приложение будет улучшено и загружено на все платформы.