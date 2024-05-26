Мобильный банкинг приближается к пиковым показателями в РК

Фото: https://www.shutterstock.com/ Источник: https://ranking.kz/rankings/banking-and-finance-rankings/mobilnyy-banking-priblizhaetsya-k-pikovym-pokazatelyam-v-strane-naschityvaetsya-bolee-23-millionov-polzovateley-onlayn-servisov-bvu-rk.html

По состоянию на 1 апреля 2024 года количество активных пользователей онлайн-сервисов банков составило 23,3 млн, сообщает Ranking.kz. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшой рост. За два года увеличение количества активных пользователей мобильного банкинга составило 15,1%. Подобная динамика говорит о приближении к максимальному уровню, то есть пику.

Стоит отметить, что речь идёт именно об активных пользователях. Если рассматривать количество пользователей, которые просто скачивали мобильные приложения БВУ РК, то таких насчитывается в разы больше.

Казахстанцы в целом являются активными пользователями цифровых услуг финансовых организаций. Соответственно, из года в год приложения фининститутов РК развиваются и наполняются разными услугами и возможностями. Кроме того, мобильные приложения банков представляют собой целую экосистему, включающую в себя множество продуктов.

Команда Ranking.kz провела анализ на основе данных SimilarWeb и выявила самые популярные мобильные приложения на финансовом рынке РК за последние три месяца. Также были изучены оценки пользователей за всё время, что характеризует уровень качества мобильных приложений.

В Google Play бессменный лидер среди мобильных приложений на финансовом рынке РК — «Kaspi.kz суперприложение». Оценка приложения за всё время составила 4,2 — самый высокий показатель по сравнению с другими популярными на рынке продуктами. При этом оценки других приложений заметно ниже.

Второе место по популярности занимает Halyk Kazakhstan. Оценка мобильного приложения за всё время составила 3,5.

Замыкают топ-5 в Google Play следующие мобильные приложения:

Forte (оценка за всё время — 3,4);

«Home Credit Bank — банк онлайн» (оценка — 4,0);

Jusan (оценка — 3,9).

Более детальная информация представлена в инфографике ниже.

Среди пользователей айфонов и прочей «яблочной» техники ситуация схожая: первое место в App Store уверенно удерживает «Kaspi.kz суперприложение». Оценка за всё время составила 4,9 из 5 — почти максимальное значение. Для сравнения: среди самых популярных приложений в секторе есть те, у которых оценка варьируется в пределах 2,1–3,3.

Вторую строчку среди популярных в App Store занимает также Halyk Kazakhstan. Оценка мобильного приложения — 3.

Тем временем на третьем месте расположилось международное мобильное приложение Tonkeeper — TON Wallet.

Замыкают пятёрку самых популярных Bereke Bank — Online bank (оценка — 4,6) и Jusan (оценка — 4,6). Более детальная информация по остальным приложениям представлена ниже.

Таким образом, рассмотрев рейтинги мобильных приложений на финансовом рынке РК и их оценки на самых популярных площадках, таких как Google Play Market и App Store, мы можем себе представить общую картину по значимости приложений и фининститутов в этом сегменте.