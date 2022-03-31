В городе Есике Алматинской области состоялся торжественный запуск первой демонстрационной площадки по первичной медико-санитарной помощи Всемирной организации здравоохранения на базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы.

Это событие стало одним из ключевых в рамках программы двусторонней встречи министра здравоохранения РК Ажар Гиният и директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, прошедшей в Алматы.

Демонстрационные платформы ПМСП являют собой новый продукт ВОЗ и показывают в действии эффективно работающую систему первичной медико-санитарной помощи. Они дают странам возможность учиться друг у друга и обмениваться передовыми наработками в области трансформации ПМСП.

– Целью открытия демонстрационной площадки является обмен опытом Казахстана по интенсивному преобразованию биомедицинской модели оказания услуг ПМСП, ориентированной на врача, в более целостный подход на основе многопрофильных команд ПМСП, то есть модели медико-социальной помощи, – сказала в ходе визита в Есик министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Она также отметила, что появление демонстрационной площадки именно в городе Есике является результатом признания Всемирной организацией здравоохранения высокого уровня достижений нашей страны в развитии ПМСП.

– Отец-основатель США Бенджамин Франклин сказал: «Скажи мне – и я забуду, научи меня – и я запомню, увлеки меня – и я научусь». В этом и заключается подход новой инициативы – Демонстрационной платформы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи, – выступил на торжественном открытии доктор Ханс Клюге. – Казах­стан – первая страна в нашем регионе, которая открывает демонстрационную платформу, признанную и поддерживаемую ВОЗ. Я очень горжусь командой Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи, благодаря которой это стало реальностью.

Господин Клюге отметил, что ЕвроВОЗ будет содействовать посещению этой демонстрационной платформы ключевыми экспертами, руководителями и лицами, принимающими решения, из других стран. Кстати, региональное бюро ВОЗ в настоя­щее время ведет переговоры с Испанией, Словенией и Швецией, для того чтобы инициировать демонстрационные платформы и в этих странах.

По словам европейского гос­тя, новая платформа выходит за рамки простого написания отчетов или разработки руководства по передовой практике. Она фактически показывает странам, как выглядит надлежащая первичная медико-санитарная помощь, вовлекает в ее процессы.

Поддержка преобразований здравоохранения в области ПМСП важна как никогда. Пандемия COVID-19 показала необходимость в более сильных, адаптивных и обеспеченных ресурсах службы первичной медико-санитарной помощи. Для того чтобы гарантировать готовность мира к будущим мировым кризисам, связанным с распространением инфекционных болезней, государства – члены ВОЗ договорились о создании международного договора по предотвращению пандемий. В случае возникновения другой глобальной угрозы здоровью это позволит странам работать сообща, используя заранее согласованный механизм действий.

В завершение визита в город Есик господин Клюге совместно с министром здравоохранения Казахстана вручил сертификат службе ПМСП Енбекшиказахской межрайонной больницы о признании этой поликлиники в качестве демонстрационной платформы ВОЗ.