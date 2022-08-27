Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение , В мире , COVID
Moderna подала в суд на Pfizer из-за технологии для создания вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Moderna подала в суд на компании Pfizer и BioNTech, обвинив их в использовании ее технологии при разработке вакцины от коронавируса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Компания утверждает, что таким образом хочет защитить технологическую платформу мРНК (mRNA), которую сама изобрела, вложила в нее миллиарды долларов и запатентовала задолго до пандемии.

Moderna требует финансовой компенсации ущерба, но конкретная сумма в иске не названа. Иск подан в штате Массачусетс и в Германии, где расположена штаб-квартира BioNTech.

В компании Pfizer, комментируя иск Moderna, заявили, что удивлены и готовы защищаться в суде.

Суть технологии мРНК в том, что в вакцинах содержится фрагмент генетического кода вируса, который провоцирует иммунный ответ организма. При контакте с реальным вирусом провоцируется тот же иммунный ответ.

 

Популярное

Все
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Новые принципы и гарантии
Некоторые гиды во время экскурсий пересказывают легенды, выдавая их за исторические факты
Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора
Плохие дороги: причин не счесть
Топливо по талонам отпускают на некоторых заправках Павлодарской области
Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном
Творчество и духовность
Выборы сенаторов состоялись
Конопля на даче
Конституционный суд: нормы и практика
Отопительный сезон не за горами
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
Патриотизм в лицах
В память о полководце
Биометрия для осужденных
Чтобы не было аварий
Борьба за кубки
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников пересмотрят в Казахстане
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Тонкая красная нить инфоцыганства
Хроники коммунальной реформы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!

Читайте также

В мире
"Прижми меня крепче": Бритни Спирс выпустила первую песню п…
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа
Общество , Здравоохранение
Единый колл-центр службы психического здоровья появится в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]