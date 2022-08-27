Moderna подала в суд на Pfizer из-за технологии для создания вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Moderna подала в суд на компании Pfizer и BioNTech, обвинив их в использовании ее технологии при разработке вакцины от коронавируса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Компания утверждает, что таким образом хочет защитить технологическую платформу мРНК (mRNA), которую сама изобрела, вложила в нее миллиарды долларов и запатентовала задолго до пандемии.

Moderna требует финансовой компенсации ущерба, но конкретная сумма в иске не названа. Иск подан в штате Массачусетс и в Германии, где расположена штаб-квартира BioNTech.

В компании Pfizer, комментируя иск Moderna, заявили, что удивлены и готовы защищаться в суде.

Суть технологии мРНК в том, что в вакцинах содержится фрагмент генетического кода вируса, который провоцирует иммунный ответ организма. При контакте с реальным вирусом провоцируется тот же иммунный ответ.