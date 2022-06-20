Фото: Kazpravda.kz
Технологии
Модернизированную платформу системы мгновенных платежей запустил Нацбанк РК

Национальный банк Казахстана объявил о запуске в промышленную эксплуатацию модернизированной платформы системы мгновенных платежей (СМП) для проведения мгновенных переводов и платежей между клиентами разных банков в режиме 24/7, сообщает Kazpravda.kz.

Система разработана с целью предоставить потребителям финансовых услуг удобный и простой платежный онлайн-сервис с применением инструментов оплаты вне зависимости от обслуживающего банка. Функционал системы позволяет осуществлять переводы по номеру мобильного телефона и платежи по QR-коду между клиентами разных банков. СМП станет основой для развития и расширения спектра предоставляемых финансовыми институтами цифровых сервисов.

Запуск сервисов осуществляется в 2 этапа:

- первый этап – переводы физических лиц по номеру телефона (P2P-переводы);

- второй этап – безналичные платежи посредством QR-кода (по национальному стандарту QR-кода) и реализация новых сценариев оплаты в пользу торговых организаций, включая платежи по запросу.

Клиенты будут проинформированы о доступности сервисов своим обслуживающим банком. Для переводов по номеру телефона отправителю денег будет достаточно ввести в мобильном приложении своего банка – участника СМП номер мобильного телефона получателя, указать сумму перевода и банк получателя. После инициирования перевода зачисление денег получателю на его счет в банке – участнику СМП происходит мгновенно. Тарифы на услуги P2P-переводов для своих клиентов банки устанавливают самостоятельно.  

На сегодня соглашения об участии в СМП заключили 9 банков второго уровня, из которых 4 банка уже открыли доступ к СМП своим клиентам, а 5 банков находятся на стадии подключения. Новая услуга появится в мобильных приложениях этих банков по мере отладки внутренних процессов.

Планируется постепенное подключение к СМП и других казахстанских банков с учетом согласованного графика, добавили в НБ РК.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
Неравенство – качество роста национальных экономик
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Город отмечает день рождения
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Не утонуть в водовороте проблем
Дань уважения матери
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Высокая миссия курултая
В завершение сезона
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Напрямую: вопрос – ответ
В добрый путь!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Технологии , В мире
Telegram объявил о запуске платной подписки
Технологии , В мире
Разработан способный доставлять лекарства к органам робот-о…
Правительство , Технологии
IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах Казахс…
Президент , Общество , Технологии , Цифровизация
Мобильное приложение Qurultay заработает в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]