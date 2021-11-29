Модернизируют многоэтажки

Всего в городе горняков, который начали строить еще в 1955 году, насчитывается 368 многоэтажных жилых домов. Средний возраст большинства – почти 40 лет. Все это время они ни разу капитально не ремонтировались.

Если говорить о коммунальных сетях, то общая протяженность только канализации и водопровода составляет около 400 км. Все они изношены на 80%. Не в лучшем состоянии находятся и магистральные сети теплоснабжения. Нужно приводить в порядок дороги, сети электроснабжения.

В комплексный план развития Туркестанской области вошли два инфраструктурных проекта, касающиеся развития Кентау. Это модернизация теп­ловых сетей и реконструкция канализационной системы, предусматривающая также строительство новых очистных сооружений.

По программе модернизации планируется поэтапное ­проведение капитального ремонта всех многоэтажных домов.

Программа стартовала в 2019 году. Тогда капитально отремонтировали 44 много­этажки. На эти цели затратили 1 074,2 млн тенге.

В прошлом году из областного бюджета выделили деньги на приведение в порядок еще 32 многоэтажных жилых домов. Нынче модернизацией охвачены уже сто строений. Средства на проведение капремонта, а это более 3 млрд 274 млн тенге, выделены из республиканского бюджета. Ремонтные работы на всех ста домах будут полностью завершены до конца года.

Кроме того, в городе приступили к благоустройству дворов: сделали тротуары, оборудовали парковки, заасфальтировали внутриквартальные дороги. Во дворах домов по улицам Абая, Д. Кунаева, С. Сейфуллина, ­Яссауи благоустроены игровые площадки.

Программа модернизации продолжится и в 2022 году.