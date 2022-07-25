Фото: ДЧС Актюбинской области
Происшествия
Молния попала в мужчину в Актюбинской области

Мужчина попал в больницу в городе Эмба после удара молнии. сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

24 июля в 8:35 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в городе Эмба Мугалжарского района в мужчину попала молния.

С места происшествия пострадавшего доставили в Эмбинскую районную больницу. Состояние мужчины стабильное.

По предварительным данным, ЧП с горожанином 1981 года рождения произошло, когда он пас скот.

ДЧС Актюбинской области, если гроза застигла на улице, важно воздерживаться и избегать следующих действий и мест:

- не находиться возле высоких деревьев и линий электропередачи;

- запрещено купаться в водоемах. Вода – хороший проводник, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически нет;

- не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы, сюда относят удочки, зонты и т.д.;

- нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить;

- во время грозы рекомендуется носить металлические предметы и бижутерию.

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