Происшествия
Молодая семья с маленькими детьми погибла при пожаре в Кокшетау

В селе Красный Яр близ Кокшетау погибла семья с детьми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"Сегодня, 5 мая, в 03.54 часов ночи, по улице Школьная, дом 8, произошел пожар в квартире № 3 двухэтажного жилого дома на площади 80 кв.м. (загорание мебели и домашних вещей)", - проинформировали в ДЧС.

На месте пожара обнаружено четыре обгоревших тела - хозяина квартиры и членов его семьи, из них двое детей. Это мужчина 1991 г.р., женщина 1993 г.р., девочка 2018 г.р., мальчик 2018 г.р.

Пожар локализован в 04.25 и ликвидирован в 04.50. Причина пожара устанавливается, отметили в департаменте.

На место выезжали 13 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС, добавили в пресс-службе.

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