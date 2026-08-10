Аномальная жара возвращается в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, под влиянием атмосферных фронтальных разделов в отдельных районах страны пройдут дожди с грозами, возможен град, шквалистый ветер.

11 августа на севере, в горных районах юго-востока прогнозируются сильные дожди. Лишь в центре и юге Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков. На северо-западе, севере, востоке республики ночью и утром ожидается туман.

Основной фон температуры воздуха днем на западе, в центре составит +27+39°С, на северо-западе, севере РК +25+35°С, на востоке, юго-востоке +30+42°С, на юге +37+44°С.