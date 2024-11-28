Молодежь поддержала экоакцию: 25-метровый флаг «Таза Қазақстан» развернули в Астане

Студенты Maqsut Narikbayev University провели необычную акцию в рамках посвящения в студенты, развернув на сцене 25-метровый флаг «Таза Қазақстан»

Фото: акимат Астаны

Событие состоялось во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и собрало более 5000 участников.

«Экология — это не просто модный тренд, это наша реальность, наше настоящее и наше будущее. Поддерживая экологические инициативы, мы показываем, что готовы действовать. Мы можем начать с малого: не мусорить, участвовать в субботниках, пропагандировать экологическую осознанность среди друзей и близких», — подчеркнул один из участников акции, студент первого курса.

В Астане продолжается акция «Таза Қазақстан. Астана - образец чистоты и порядка».

В рамках экоакции в городе проводится санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.