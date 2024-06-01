Молодежь выбирает семью, дружбу и здоровье

В прошлом году в молодежной политике страны произошли структурные изменения, благодаря которым практически каждый третий казахстанец может считать себя молодым, ведь верхний возрастной ценз для этой категории был официально повышен до 35 лет.

Обширность этой социальной группы требует четкого понимания ее главных потребностей, для того чтобы сделать государст­венные программы в этой сфере наиболее эффективными для бенефициаров. НИЦ «Молодежь» провел в прошлом году несколько социологических исследований и аккумулировал их результаты в докладе «Ценностные ориентиры поколения независимого Казахстана», представленном на расширенном заседании Научно-экспертного совета АНК.

Оказалось, что доминирующими ценностями для казахстанской молодежи остаются семья (72,6%), дружба (32,3%) и здоровье (26,9%). Семью в качестве ценности называли представители всех молодежных возрастных групп. Дружбу больше ценят в старшей возрастной группе – это 29–34 года. Ценность «здоровье», что любопытно, более высока для младшей группы молодежи.

Согласно опросам, значимость для молодых казахстанцев имеют и такие ценности, как вера, религия (18,7%) и душевный покой (17,5%). При этом, как отмечает директор НИЦ «Молодежь» Айсулу Ерниязова, вера и религия как наиболее важные ценности имеют тенденцию к снижению с возрастом респондентов.

– Так, треть молодежи 14–18 лет отметила высокую важность для себя этих ценностей, тогда как среди респондентов 29–34 лет подобным образом ответил только каждый десятый. Душевный покой в равной степени важен для всех возрастных групп, за исключением молодежи 24–28 лет (всего 12,2%), – комментирует Айсулу Ерниязова.

В ценностных ориентирах городской и сельской молодежи особых различий нет.

Таким образом, из результатов исследования можно сделать вывод, что самым главным для казахстанской молодежи служат нематериальные ценности. С одной стороны, это весьма положительный результат, тем более если учесть сложившееся мнение о том, что новое поколение ориентировано в основном на приобретение благ, сопутствую­щих комфортной жизни. Но, с другой стороны, авторы исследования отмечают: в структуре ценностного сознания казах­станской молодежи наблюдается увеличение значимости религиоз­ных ценностей, в то время как материальный достаток снизил свои позиции. Также среди главных ценностей, к сожалению, не названы ни образование, ни профессиональные достижения.

Что касается предпочтений в информационном и культурном потреблении, исследование показало, что подавляющее большинство респондентов предпочитают зарубежную видеопродукцию. Приоритетными указаны продукты западной и азиатской индустрии, а казахстанский и российский контент занимает предпоследнее и последнее места соответственно.

– Это значит, что сегодня существенное влияние на молодежь, ее социализацию, формирование ценностей, мировоззрения, моделей поведения оказывает зарубежный контент, – говорит Айсулу Ерниязова. – Однако тенденции потребления постоянно меняются, совсем недавно были популярными продукты казахстанского и российского производства: «Оян, қазақ!», «Дәстүр», «Таптым-ау сені!», «Слово пацана», «Мастер и Маргарита». Популярность этих фильмов может повлиять на текущие предпочтения. Мы ждем результатов нашего ежегодного исследования «Молодежь Казахстана», чтобы говорить об этих тенденциях в цифрах.

В динамике с 2022 годом наб­людается увеличение заинтересованности молодежи политичес­кими новостями и событиями и закрепление позиции периодического интереса. Учитывая интенсивность политических реформ и преобразований в стране, данный показатель можно охарактеризовать как позитивную тенденцию. Только 26,3% респондентов не интересуются политикой, что свидетельствует о погруженности в общественно-политическую повестку. Это подтверждается и вовлеченнос­тью респондентов в волонтерскую деятельность – 50,3%. Граж­данский активизм, по мнению эксперта, в свою очередь создает условия для роста прямого политического участия.

30% респондентов доверяют представителям власти, 10% – лидерам партий и 10% – ученым. Однако 19,4% опрошенных показали, что не доверяют в этой жизни никому, а еще 10% и вовсе затруднились с ответом на этот вопрос.

Несмотря на то что результаты проводимых в молодежной среде социологических замеров имеют в основном положительные тенденции, в данной среде остается немало проблем. Главная из них – трагическая статистика суицидов, которая не падает вот уже более десяти лет подряд.

– Казахстан – мировой лидер по подростковому суициду в возрастных группах 9–14 и 15–24 лет. Основные причины этого – буллинг в школе, пропаганда насилия в семье или плохие условия жизни, – говорит заместитель председателя правления АО «Университет КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева» Айнур Карбозова. – Мы имеем дело с серьезными ошибками в воспитании детей и подростков. И тут традиционный вопрос о том, кто виноват, неуместен: родители, руководитель класса, учителя, школа, окружающая среда – виновен каждый, кто допускает жестокость.

Важнее, безусловно, ответ на вопрос «что делать?». И тут экс­перты видят выход в комплекс­ном подходе к воспитанию детей, приводя примеры успешных кейсов других стран.

– Исландия в 80-х и 90-х годах прошлого века имела большие проблемы, связанные с преступностью, наркотиками и алкоголизмом в подростковой среде. Причиной этих тенденций, по мнению социологов, стало малое участие родителей в жизни детей. В результате правительст­вом были приняты комплекс­ные меры, чтобы общество не захлебнулось от подростковой преступности, и теперь реформа молодежного образования в Исландии служит примером для европейских стран, – говорит Айнур Карбозова.

Например, рабочий график родителей был сокращен и установлен таким образом, чтобы они как можно больше проводили качественно время со своими детьми. После десяти вечера подросткам было запрещено появляться в общественных местах и увеселительных заведениях, следили за этим дружинники и полицейские рейды. Юношей и девушек заняли спортом и искусством, все их свободное время было расписано до минуты.

– Мы изучили лучшие модели со схожими положительными результатами и разработали собст­венные программы обучения молодежи с учетом наших особенностей. Сегодня не время запретов, а время формирования новых ценностных ориентиров нации, – считает Айнур Карбозова. – А потому программа воспитания должна сочетать интеллектуальное развитие, участие в социальных, благотворительных, волонтерских проектах, усиление мер по поддержке института семьи и родителей.