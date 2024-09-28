Молодые таланты соревнуются на международном вокальном конкурсе имени Розы Баглановой

Музыка
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Итоги творческого смотра будут объявлены 28 сентября, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

27 сентября в Қазақконцерте состоялась пресс-конференция, посвященная международному вокальному конкурсу имени Розы Баглановой. Масштабное мероприятие организовано Государственной академической концертной организацией «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В пресс-конференции приняли участие заместитель председателя комитета культуры министерства культуры и информации РК Азамат Белкайров, директор Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Таир Каратаев, председатель жюри конкурса, народный артист Казахстана и Кыргызстана Алтынбек Коразбаев, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова и народный артист Узбекистана Мансур Ташматов.

Азамат Белкайров отметил, что целью названного культурного мероприятия является популяризация творческого наследия легендарной певицы Розы Баглановой, а также возрождение лучших традиций национальной и мировой культуры.

«В конкурсе участвуют молодые вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет из Казахстана и зарубежья. Мы надеемся, что этот конкурс откроет перед талантливыми вокалистами новые горизонты. Для участников, которые только начинают свой путь на сцене, это замечательная возможность проявить себя. Это отличная площадка для развития их творчества и достижения новых высот. Мы также надеемся, что он укрепит дружеские и творческие связи между молодыми исполнителями», - сказал он.

По словам организаторов, было подано более 50 заявок, из которых 16 участников прошли во второй этап и будут выступать перед жюри.

Итоги конкурса будут объявлены 28 сентября в 19:00 на Гала-концерте, в котором также примут участие артисты Қазақконцерта.

#конкурс #Роза Багланова #вокалисты

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