Фото: пресс-служба проекта

Проект, призванный открыть стране имена новых молодых исполнителей, организован Первым каналом «Евразия» совместно с Минис­терством культуры и информации. От других музыкальных конкурсов он отличается тем, что участники могут продемонстрировать не только вокал, но и игру на музыкальных инструментах – классических и народных.

Наибольшее количество заявок поступило в категории «Вокал» – 204, от исполнителей на классических инструментах – 81 и народных – 69.

Отбор проходил в несколько этапов. В мае состоялись онлайн-прослушивания. По их итогам определили участников, которые продолжат свой творческий путь в съемочном лагере. Они уже прибыли в Алматы, где их ждут репетиции, работа с наставниками и первые выступ­ления перед камерами.

Всего в проекте участвуют 48 человек, по 16 в трех категориях. Кураторами проекта «Жұлдызды жол-2025» стали Нургуль Нугманова, Канат Омаров и Абылай Тлепбергенов.

Одним из главных условий проекта был возраст – от 15 до 22 лет, поэтому среди конкурсантов есть студенты и школьники.

– На мой взгляд, все участники очень достойные ребята, – сказала наставник вокалистов певица Нургуль Нугманова. – Мне хочется, чтобы было побольше молодежи 17–19 лет. Их творческий потенциал, на мой взгляд, намного шире. Я, конечно, брала ребят и постарше, но ставку все же делаю на очень молодых.

Вести проект будет популярный исполнитель Али Окапов.

– Вместе с путевкой на большую сцену победитель получит новенький автомобиль от главного спонсора – компании Exeed, – сказал певец. – Будет очень круто, если участник в возрасте, к примеру, 16 лет станет обладателем такого приза. Для него это станет хорошим стимулом в продвижении своего творчества.

Телевизионная премьера нового проекта запланирована на октябрь 2025 года на Первом канале «Евразия».