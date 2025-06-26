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Культура,Музыка
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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Концерт Казахского государственного симфонического оркест­ра стал частью фестиваля GRAND FEST, задача которого – популяризация лучших произведений мирового музыкального искусства. Этим масштабным культурным событием завершает 64-й сезон Государственная академичес­кая концертная организация «Қазақконцерт» им. Розы Баг­лановой.

фото пресс-службы МКИ РК

Вместе с симфоническим оркестром на сцене столичного амфитеатра выс­тупили талантливые вокалис­ты, исполнившие оперные арии и дуэты, народные пес­ни, романсы и современные патриотические композиции.

Философской глубиной, тончайшим лиризмом и эмоциальной динамикой отличалась предложенная Азаматом Желтыргузовым интерпретация песни «Көзімнің қарасы» – символа красоты и изящности казахского музыкального искусства. Бурный восторг публики вызвало выступление Салтанат Ахметовой, виртуозно исполнившей знаменитую песню «Бұлбұл», которая в вокальном плане считается одной из самых сложных.

Нурсезим Саматкызы представила слушателям лиричес­кую композицию «Ақ шағала», а в исполнении Бибигуль Жанузак прозвучала ария O mio babbino caro из оперы Дж. Пуччини «Джанни Скикки». Яркой экспрессией было окрашено выступление Азата Малика, представшего в образе тореа­дора Эскаминьо – одного из главных героев оперы Ж. Бизе «Кармен». Первозданная красота природы воплощена в чарующей мелодии широко известного вальса И. Штрауса «На прекрасном голубом Дунае», жизнерадостный колорит произведения прекрасно передали артисты Казахского государственного симфоничес­кого оркестра.

Особое место в концертной программе заняли произведения европейской эстрады: песня Con te partirò, созданная Франческо Сартори на стихи Лучио Кварантото, и еще одна песня Parla più piano, которую италь­янский композитор Нино Рота написал для культового фильма «Крестный отец». Они напомнили слушателям о неразрывности традиций мировой музыки и их значении в современном культурном пространстве.

Завершился вечер грандиозным исполнением песни «Атамекен», которая прозвучала как дань памяти выдающемуся певцу и композитору, народному артисту Казахской ССР Ескендиру Хасангалиеву, чье 85-летие мы отмечаем в нынешнем году. Мероприятие, объединившее представителей разных поколений вокруг любви к высокому искусству, стало одним из наиболее ярких событий фестиваля GRAND FEST, который завершится 29 июня масштабным гала-концертом.

#концерт #фестиваль #«Қазақконцерт» им. Розы Баг­лановой #GRAND FEST

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