Молодым госслужащим пример
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На втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Она должна стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране.