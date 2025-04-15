Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно назвать ответственным гражданином – адал азамат. Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого.

Одним из примеров таких ответственных людей является Мирболат Жакыпов – известный государственный и общественный деятель. За годы независимости он много сделал для развития и упрочения государственности и сегодня продолжает свою ответственную миссию на посту председателя респуб­ликанского отраслевого профсоюза работников государственых, банковских учреждений и общественного обслуживания «Қызмет».

Истоки справедливости

Мирболат родился в 1955 году в селе Жаныбек – одноименном райцентре Западно-Казахстанской области. Предки его перекочевали вместе с Бокей-ханом более двухсот лет назад в междуречье Урала и Волги. Один из его предков – Донен-батыр – был правой рукой легендарного борца за свободу казахского народа Срыма Датова. Прадед Сарсенби был бием рода, а отец Хаби Жакыпов 45 лет работал председателем районных судов.

Судей в то время избирало население района не более чем на два срока, а отца Мирболата в виде исключения избирали четыре раза. Он первым удос­тоен почетного звания «Заслуженный юрист КазССР». Были случаи, когда осужденный человек, отбыв срок наказания, приходил к отцу Мирболата и благодарил его за справедливое решение. Улицу, где жил и работал Хаби Жакыпов, назвали в его честь. Мирболат восхищался отцом и, естественно, хотел быть на него похожим. Наверное, это и предопределило его судьбу: 42 года он отдал государственной службе.

Мирболат окончил Московский государственный историко-архивный институт по специальности «документоведение и организация управленческого труда в государственных учреждениях». Думал, что поступил в гуманитарный вуз, но увидел в расписании занятий физику, высшую математику, прог­раммирование, логику с элементами высшей математики, вычислительную технику! Эти знания очень пригодятся ему в будущем.

В дни Желтоксана Мирболат был в командировке в Шымкенте. Вернулся в Алматы – и сразу на площадь, которая была уже оцеплена. Чувствовалась атмосфера тревоги и напряжения, неиз­вестности. Супруга Венера, работавшая в Республиканской библиотеке им. А. С. Пушкина, тоже выходила на площадь, протестовала, хотя была сек­ретарем комитета комсомола. Когда начали поливать демонстрантов водой из брандспойтов, она укрывала молодежь в книгохранилище.

После этих событий Мирболат много размышлял: что случилось с нами? Как нас довели до такого состояния: чуть не потеряли родной язык, в своей респуб­лике стали меньшинством, давимся в очередях за суповым набором? И это в животноводческой стране!..

«Кочевники» под запретом

Мирболат Жакыпов в то время работал в главном управлении по охране государственных тайн в печати при Совете министров. Это было засекреченное учреж­дение, подчинявшееся только Москве и оттуда получавшее сек­ретные указания. Сотрудникам даже запрещали говорить, где они работают. Только редакционные работники знали их как «Лито», потому что без такого разрешения не могла выйти ни одна газета и журнал, книга и кинофильм, телепередача и даже... визитка! Это была государственная цензура, которой по Конституции якобы не было в стране. На самом же деле над республикой довлел тотальный идео­логический контроль. Под запретом оказались дея­тели Алашорды, многие писатели и историки 1920–1960-х годов.

Однако благодаря патриотическим чувствам сотрудников этого ведомства удалось разрешить к публикации книгу Олжаса Сулейменова «Аз и Я» и трилогию Ильяса Есенберлина «Кочевники».

Ильяс-ага, узнав, что разрешение на издание книги зависит от Мирболата – тогда молодого редактора, пришел к нему сам. Вот так состоялось его знакомство с классиком казахской литературы.

На одном из партсобраний Мирболат Жакыпов опроверг тезис Колбина о том, что разговоры о вкладе Казахстана в снабжение армии продовольствием являются спекуляцией.

– Я сам служил на Дальнем Востоке, и нас кормили тушенкой семипалатинского мясокомбината; мой бажа-свояк служил в Чехословакии, и их там тоже кормили этой же тушенкой; брат жены служил в Венгрии, и их тоже кормили казахстанскими продуктами. Это на самом деле так, – сказал он.

Собрание тут же закрыли. На следую­щий день в кабинет Мирболата вошел человек в штатском, представился старшим опером КГБ, выяснял все детали его вчерашнего выступления. Мирболат тогда подумал: вечером за мной придут. Но опасность миновала.

Горизонты независимости

В апреле 1990-го Верховный Совет Казахской ССР создал институт президентства и избрал Президента респуб­лики. Тут же стали создавать Аппарат Президента, первоначально его назвали Канцелярией Президента. И Мирболата благодаря его редкой специальности одним из первых пригласили туда.

В новом высшем госоргане требовалось наладить систему документацион­ной работы. Мирболат Хабиевич искренне благодарен своему руководителю Махмуду Базаркуловичу Касымбекову, с которым они проработали 28 лет. Махмуд Базаркулович был для него не только шефом, но и старшим другом, мудрым наставником во всех делах.

За эти годы Аппаратом Президента много было сделано для развития государственности, совершенствования профессиональных качеств госслужащих. Сам же Мирболат Жакыпов в 2017 году был признан лучшим госслужащим страны.

– Этот случай я уже приводил в пример молодым госслужащим, которые не должны бояться принимать решения, – рассказывает Мирболат Хабиевич. – 31 декабря 1991 года в конце рабочего дня мне, молодому сотруднику, передают заявление Президента Казахстана о приеме нашей страны в члены ООН с поручением о срочной передаче его в Нью-Йорк в канцелярию Генеральной Ассамблеи ООН. Предупредили, что если опоздаем с заявлением до 24.00, то прием Казахстана отодвигается на полгода! В то время из средств доставки был только факс, который никак не соединялся с Нью-Йорком. Время неумолимо шло к полуночи. Тогда я решился и, позвонив министру связи Семену Ульянову, настоял, чтобы он срочно приехал в АП. А это было уже за одиннадцать ночи… После нес­кольких попыток министр связался с Москвой, со своими коллегами, и те сняли блокировку выхода за границу. В 23.45 нам удалось доставить заявление Президента РК в Генассамблею ООН, благодаря чему Казахстан первым среди соседей по СНГ вступил в ряды ООН 27 февраля 1992 года.

Первые шаги электронного правительства, борьба с бюрократией

Благодаря настойчивости и профессионализму Мирболата Жакыпова Казахстан вошел в первую пятерку стран мира, в которых была внедрена уникальная единая система электронного документооборота, функционирующая в масштабе страны в защищенном режиме. Тогда министр цифровизации назвал его «отцом ЕСЭДО».

Эту систему Мирболат Хабиевич задумал в Алматы, но решил реализовать проект в новой столице, где все госор­ганы размещались в одной локации. Привлек отечественных айтишников из Уральска и Караганды (кстати, один из них сейчас вице-министр цифровизации), и после кропотливого анализа всех имеющихся систем каждый день до полуночи они разрабатывали свою систему. Вот когда ему пригодились вузовские знания. Казахстан занял в рейтинге электронного правительства передовые позиции.

– Управлять государством – дело архисложное! Но есть передовой международный опыт госстроительства в Восточной Европе, Юго-Восточной Азии, – говорит Мирболат Хабиевич. – Как профессиональный управленец, я выступаю за оптимальную структуру и численность госаппарата. Но как председатель Республиканского профсоюза государственных и гражданских служащих – против ущемления их трудовых прав. Сокращение сокращению рознь: где-то избыток штатов, где-то – их нехватка. Поэтому надо досконально анализировать функциональные нагрузки каждого сотрудника и госоргана.

Сейчас Мирболат Хабиевич, будучи членом Общественного совета по вопросам государственной службы и председателем комитетов по вопросам дебюрократизации и сервис-ориентированной госслужбы, этики и служебной дисциплины, вносит свои предложения руководству Агентства по делам госслужбы. По его убеждению, можно безболезненно сократить многозвенные иерархические уровни управления и контрольные функции, в разы – долю государства в экономике, оптимизировать региональные структуры. Это приведет к резкому сокращению документооборота и ненужной отчетности (для этого есть интегрированные базы данных).

Как он вспоминает, в Администрации Президента сокращали объем документопотоков и отчетности ежегодно на 10–30%. Это дало возможность сосредоточиться коллегам на аналитической и организационно-контрольной работе. В свое время он сам предложил сократить троих из четверых своих заместителей. В середине 90-х у первых руководителей госорганов оставили по одному заместителю, и ничего – работа не развалилась.

В 2000 году ему поручили подготовить проект Указа Президента по совершенствованию работы госаппарата, сокращению документооборота и борьбе с бюрократизмом. Он был подписан 31 июля 2000 года за № 427. Многие эти идеи есть в том указе. Он до сих пор в силе.

В интересах каждого человека

В своих выступлениях Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что мы строим Справедливый Казахстан и, что особенно важно, такая политика отвечает чаяниям народа. Поэтому, считает Мирболат Хабиевич, система обратной связи с народом должна работать эффективно. Но это зависит от самого госаппарата, желания и умения принимать конкретные меры по решению проблем конкретного человека. На госслужбу должны принимать только с такими качествами.

По этому поводу он вспомнил интересный случай.

– Однажды мне позвонили из службы охраны и попросили срочно выйти на площадь перед Акордой. Выйдя, я услышал: «Пусть ко мне выйдет Президент или Жакыпов!» Это в отчаянии кричала многодетная мать из Шымкента, у которой, как выяснилось, отбирали земельный участок, а местные власти не принимали никаких мер. Поэтому женщина была вынуждена приехать в Астану в поисках справедливости. А фамилию Жакыпов она называла, потому что ей сказали: если обратишься к этому человеку, то он решит все обязательно. Ее проблема была решена по закону.

Функции государственного языка, возвращение великих имен

Одной из животрепещущих тем времени независимости стало знание госслужащими государственного языка. Мирболат Хабиевич, работая в Админист­рации Президента, был ответственным и за эту сферу. За свой вклад в решение этого вопроса он был награжден медалью «Тіл жанашыры».

Когда ему поручили эту работу, только 11% документов готовилось на казахском языке. Раньше, в советское время, в Правительстве и ЦК партии такие документы составляли всего 4%. Документы, особенно нормативные, на казахском языке были переводными с русского. У казахского языка утратилась документальная функция, восстанавливать ее было сложно. Поэтому начали с создания словарей с трафаретными текстами, методических брошюр, подготовки двуязычных словарей.

Затем Мирболат Хабиевич стал требовать: если документ по объему занимает одну страницу, то должен составляться (именно составляться) на государственном языке, а не переводиться, через полгода – если на трех страницах, через год – если на пяти страницах. И так довели долю документов, подготовленных на казахском языке, до 66%, а вместе с переводными – до 96%. Все поступающие документы от госорганов должны были быть на казахском языке, при необходимости – с переводом. Так во всем госаппарате страны государственный язык занял свое законное место.

Мирболат Жакыпов также принимал участие в создании Архива Президента и курировал госархивы страны.

В конце 1980-х годов открыли доступ к трудам выдающихся сынов казахского народа – так начинался процесс политической реабилитации деятелей Алашорды. В мае 2005 года Мирболат Жакыпов возглавил межведомственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. В течение трех с половиной лет были рассек­речены почти все архивные фонды ЦК Компартии Казахстана за 1934–1991 годы, хранившиеся в Архиве Президента РК. Когда Указом Главы государства была создана Госкомиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, распоряжением Премьер-министра в феврале 2023 года Мирболат Жакыпов был назначен членом проектного офиса Государственной комиссии, в задачи которого входил тщательный анализ проблем, мешающих полному раскрытию всех архивных фондов. Эта работа продолжается и сейчас.

Недавно Мирболату Жакыпову присвои­ли почетное звание «Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы». О проблемах края он знал не понаслышке. 1990-е годы были трудными для всех. Тогда он выдвинул идею об ежегодном отчислении денег консорциу­мом, разрабатывающим крупнейшее Карачаганакское газовое месторождение, на социальные проекты области. Государство поддержало идею: с 1998 года действует соответствующее соглашение. Когда в 2011 году Министерство финансов решило изъять эти средства из области для включения в респуб­ликанский бюджет, ему пришлось по просьбе руководства области убедить Правительство оставить эти средства в распоряжении области для социальных проектов. За 25 лет за счет этих средств были построе­ны 250 инфра­структурных объектов на общую сумму 834 млн долларов, в числе которых – реабилитационные центры для жертв ракетных полигонов, больницы, школы, Каздрамтеатр, дворцы спорта, школьников и молодежи, газопровод, терминал аэропорта и многое другое.

Также Мирболат Жакыпов оказывал содействие в финансировании и контро­ле строительства асфальтированных дорог до отдаленных райцентров, где сам родился и вырос. А в целях поддержки сельской молодежи района от имени частного фонда им. Хаби Жакыпова всем выпускникам Казталовского района, окончившим школу с медалью «Алтын белгі», выделялись денежные гранты. Всего за десять лет такие гранты получили 90 выпускников. Мирболат Жакыпов с братом Торемуратом считает этот свой поступок примером меценатства и лучшего инвестирования в молодежь для продолжения их учебы в вузах. Как он отмечает, когда малая родина оценивает твои старания, то это высшая награда для человека.

На днях Мирболат Хабиевич встречает свой 70-летний юбилей. Он верит в светлое будущее Казахстана и убеж­ден, что наша страна станет лучшей в мире, только для этого надо учиться и работать.