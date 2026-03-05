В социальных сетях появилось видео, где девушка из России с ником rrdmll рассказала о том, что группа российских туристов застряла на корабле в Дохе (Катар) из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем видеообращении она пожаловалась на невозможность из-за закрытых границ россиянам сейчас добраться до ОАЭ, чтобы оттуда вылететь на родину. Однако заметила, что в это же самое время казахстанское посольство моментально отреагировало на данную ситуацию и собирается вывозить своих соотечественников через Саудовскую Аравию, направив за ними самолет для последующего вылета в Казахстан.

Вчера стало известно о двух рейсах авиакомпании Air Astana, которые планируют вывезти казахстанских туристов из саудовской Джидды по маршрутам в Актау – Алматы и Атырау – Алматы.