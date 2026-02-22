Моноопера Франсиса Пуленка впервые прозвучала на казахском языке

Культура,Музыка
113

На сцене Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоялась премьера монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос», впервые представленной на казахском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

Произведение создано на основе пьесы Жан Кокто. Ранее оно исполнялось на английском, итальянском, русском, испанском, японском, корейском, украинском языках, а также на языке жестов. Казахский язык дополнил этот перечень.

В 2023 году пьеса была поставлена под названием «Дауыс» в Казахском национальном драматическом театре имени М. Ауэзова. Перевод осуществил народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, режиссером постановки выступил Барзу Абдуразаков.

Новая интерпретация представлена в жанре монооперы в сопровождении симфонического оркестра.

Партию главной и единственной героини исполнила заслуженный деятель Казахстана Дария Жусип, ранее исполнявшая эту роль в драматической версии произведения. Подготовкой вокальной партии занималась педагог и певица Галина Карамолдаева.

Музыкальное сопровождение обеспечил Государственный академический симфонический оркестр РК имени Т. Абдрашева под руководством дирижера Каната Омарова. Режиссером постановки выступил Фархат Молдагали.

По завершении мероприятия творческому коллективу были вручены цветы от имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

#культура #музыка #филармония #моноопера

Популярное

Все
Глава государства поздравил короля и наследного принца Саудовской Аравии
Трамп увеличил глобальную пошлину до 15% и обещает новые тарифы
Вопрос, касающийся каждого
Более 80 тысяч пользователей поддержали инициативу Общенациональной коалиции в соцсетях
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Моноопера Франсиса Пуленка впервые прозвучала на казахском языке
Михаил Шайдоров выступил на гала-концерте фигуристов Олимпиады
В горах Алматы сохраняется повышенный уровень лавинной опасности
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Морозы возвращаются в Казахстан
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
В Астане прошел молодежный live-концерт в поддержку референдума
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Лайфхак для жизни на селе
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
«Интер Майами» стал самым дорогим клубом MLS по версии Forbes
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Чем KazLLM отличается от ChatGPT
Молодежь ощущает причастность к реформам
В Нацбиблиотеке презентовали новые книги известного писателя и драматурга
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Саграда Фамилия достигла максимальной высоты
200 артефактов эпохи Золотой Орды представили в музее Алматы
Хранитель эпической интонации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]