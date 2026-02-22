На сцене Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоялась премьера монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос», впервые представленной на казахском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

Произведение создано на основе пьесы Жан Кокто. Ранее оно исполнялось на английском, итальянском, русском, испанском, японском, корейском, украинском языках, а также на языке жестов. Казахский язык дополнил этот перечень.

В 2023 году пьеса была поставлена под названием «Дауыс» в Казахском национальном драматическом театре имени М. Ауэзова. Перевод осуществил народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, режиссером постановки выступил Барзу Абдуразаков.

Новая интерпретация представлена в жанре монооперы в сопровождении симфонического оркестра.

Партию главной и единственной героини исполнила заслуженный деятель Казахстана Дария Жусип, ранее исполнявшая эту роль в драматической версии произведения. Подготовкой вокальной партии занималась педагог и певица Галина Карамолдаева.

Музыкальное сопровождение обеспечил Государственный академический симфонический оркестр РК имени Т. Абдрашева под руководством дирижера Каната Омарова. Режиссером постановки выступил Фархат Молдагали.

По завершении мероприятия творческому коллективу были вручены цветы от имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан.