Монооперу «Толық адам. Ой толғау. Хәкім Абай» представили в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Автором и исполнителем масштабного произведения в редком жанре монооперы выступил народный артист Казахстана Шахимардан Абилов. В этот вечер в театре «Астана Опера» ему удалось через музыку представить публике философские мысли Абая о месте человека в мире, важности образования, духовной и нравственной чистоты. Прозвучали арии и романсы, написанные отечественными композиторами на тексты основоположника казахской письменной литературы. За роялем был лауреат международных конкурсов Алияр Отетилеу.

фото пресс-службы театра «Астана Опера»

Моноопера «Толық адам. Ой толғау. Хәкім Абай» состоит из трех блоков. В первый из них вошли произведения «Қараңғы түнде тау қалғып», «Қарашада өмір тұр», «Қор болды жаным» и «Сегіз аяқ». Второй блок был представлен композициями «Ата-анаға көз қуаныш», «Бойы бұлғаң», «Біреуден біреу артылса», «Көзімнің қарасы», посвященными воспитанию детей, знаниям, науке, искусству и любви. Третий блок составили выступления юных артистов хоровой студии «Астана Опера». В их исполнении прозвучали песни «Желсіз түнде жарық ай» и «Айттым сәлем, Қаламқас». Cценическое видеооформление подчеркивало глубокий смысл произведений, вневременность тем любви и поиска истины.

Напомним, Шахимардан Абилов большую часть своей профессиональной деятельности посвятил популяризации наследия Абая. Вершиной творчества певца стало исполнение камерно-вокальных сочинений на стихи Абая.

По его словам, «Толық адам. Ой толғау. Хәкім Абай» – результат десятков лет поиска и труда. Идея возникла в 1995 году, когда в рамках празднования 150-летия Абая, внесенного ЮНЕСКО в Календарь памятных дат, он принял участие в открытии Дома Абая в Лондоне. Тогда, выступая вместе с народными артистами Казахстана Бибигуль Тулегеновой и Ермеком Серкебаевым, выдаю­щимся скрипачом Маратом Бисенгалиевым в знаменитом Барбикан-центре, Шахимардан Абилов исполнил арию Абая из одноименной оперы и задумался о создании масштабного произведения о нем. Сначала были отобраны три-четыре песни Абая, затем добавились романсы на стихи Абая, написанные специально для его голоса казахстанскими композиторами Еркегали Рахмадиевым, Мансуром Сагатовым, Мынжасаром Мангитаевым и Толегеном Мухамеджановым.

– Мечта стала реальностью после многих лет непрерывных поисков. Мои искренняя любовь и уважение к Абаю вопло­тились в моноопере, куда вошли десять редко исполняе­мых произведений поэта, – говорит Шахимардан Абилов.

В следующем году он планирует создать большой спектакль с оркестром в честь 180-летия великого казахского поэта и мыслителя.

– Казахстан – наш общий дом, место, где сбываются мечты. Нам дана бесценная земля, чтобы мы наслаждались ее красотой, берегли природу, обогащались культурой и становились частью великих дел. Этот дар обязывает нас хранить мир и гармонию, как завещал великий Абай, который считал всех людей братьями. Мне хочется, чтобы наша страна стала центром мировой культуры, чтобы все люди на планете жили в мире и любви, открывая друг другу свои духовные богатства, – заключил Шахимардан Абилов.

#Абай #Астана Опера #моноопера

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