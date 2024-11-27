Монооперу «Толық адам. Ой толғау. Хәкім Абай» представили в Астане
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Автором и исполнителем масштабного произведения в редком жанре монооперы выступил народный артист Казахстана Шахимардан Абилов. В этот вечер в театре «Астана Опера» ему удалось через музыку представить публике философские мысли Абая о месте человека в мире, важности образования, духовной и нравственной чистоты. Прозвучали арии и романсы, написанные отечественными композиторами на тексты основоположника казахской письменной литературы. За роялем был лауреат международных конкурсов Алияр Отетилеу.