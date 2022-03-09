Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 10-12 марта, передает Kazpravda.kz.

"По-прежнему северная половина территории Казахстана остается под влиянием антициклона, с которым сохранится погода преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха. В ночные часы столбики термометров в этих регионах опустятся до 17...28 градусов мороза. На западе и юге страны с выходом южного циклона ожидаются осадки, в западных регионах республики преимущественно в виде снега, который будет сопровождаться метелями, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах - сильные осадки, туман, гололед", – говорится в сообщении.

По данным метеослужбы, с прохождением фронтальной зоны через территорию Казахстана, ожидается усиление ветра 15-20, с порывами до 23-28 м/с.

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