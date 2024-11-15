Морские грузоперевозки активно развивают в Казахстане

Транспорт , Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

За 10 месяцев 2024 года объем перевозок через морские порты составил 6,2 млн тонн. Подробнее об этом сообщили в комитете железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта РК, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок вырос на 3%, в том числе транзитных грузов - на 18 %. Отмечается рост в обработке грузовых автотранспортных средств через паромный комплекс Курык на 22 % и увеличение контейнерных перевозок через порт Актау на 84 %, включая около 27 тыс. контейнеров в транзитном сообщении «Восток - Запад».

Также в текущем году терминал «Саржа» порта Курык за указанный период обработал порядка 55 тыс. тонн грузов (цветные металлы, аммофос, ячмень) в направлении Турции и Ирана.

В то же время с терминала «Ерсай» порта Курык в текущем году транзитом через Казахстан из Азербайджана в Узбекистан транспортировано 153 единицы негабаритных грузов.

В Минтранспорта напомнили, что в октябре текущего года введен в эксплуатацию еще один зерновой терминал в порту Курык мощностью 1 млн тонн в год.

В рамках поручения главы государства ведется планомерная работа по созданию на базе порта Курык полноценного логистического кластера, добавили в министерстве.

#море #грузоперевозки #Минтранспорта

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