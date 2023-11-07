Мощное землетрясение зарегистрировано в Непале

В мире
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Новые подземные толчки магнитудой 5,3 вновь сотрясли Непал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Фото: из открытых источников

Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км и находился на расстоянии 47 км к востоку от города Дайлех. Там проживает почти 21 тыс. человек.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в минувшую пятницу в Непале погибли больше 150 человек. Ещё около 200 пострадали. Сообщается, что новое землетрясение произошло как раз в тот момент, когда спасательные команды были заняты оказанием помощи выжившим.

 

#землетрясение #Непал

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