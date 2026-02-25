Мощные ливни обрушились на Бразилию

Происшествия,В мире,Погода
70
Айман Аманжолова
корреспондент

В результате непогоды погибли 30 человек и пропали без вести еще 39, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На юго-востоке Бразилии в городах Жуиз-де-Фора и Уба в результате проливных дождей погибло 30 человек, еще 39 числятся пропавшими без вести. Из своих домов было эвакуировано 440 человек, на пострадавших территориях объявлено чрезвычайное положение, сообщает Reuters.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва выразил свои соболезнования в своем аккаунте соцсети X. По его словам, задача властей — «обеспечить гуманитарную помощь, восстановить оказание социальных услуг, поддержать эвакуированных и помочь в восстановлении».

По информации Reuters, в Бразилии в период с декабря по март ежегодно наблюдается сезон дождей с частыми ливнями, наводнениями и оползнями. Однако по итогам февраля 2026 года количество осадков в южных и восточных штатах превысило норму. А для города Жуиз-де-Фора прошедший месяц стал самым дождливым за всю историю поселения.

Ранее власти острова Бали объявили красный, наивысший уровень погодной опасности из-за проливных дождей, которые уже вызвали наводнения и оползни. 

#Бразилия #ливни #наводнения

Популярное

Все
Учебник как инструмент успеха
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
На стыке жанров, стилей и идей
Искусство света и тьмы
Для новых спортивных достижений
Генерация будет увеличена
Навестили ветерана-долгожителя
Армия открыла двери в вузы
Жемчужина региона
И дамба есть, и проблемы остались
Не все готовы к встрече вешних вод
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
Две бронзы от мушкетеров
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Драмы в стартовых поединках
Когда земля – на вес золота
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Сахарный завод работает стабильно
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

В Японии испытали первый беспилотный «летающий автомобиль»
0-9 классы первой смены перевели на «дистанционку» в Астане
Организаторы Met Gala 2026 объявили дресс-код бала «Мода — …
Более 70 тигров погибли в Таиланде за две недели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]