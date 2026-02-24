На Бали объявлен наивысший уровень погодной опасности

Происшествия,В мире,Погода
60
Айман Аманжолова
корреспондент

Власти острова Бали объявили красный, наивысший уровень погодной опасности из-за проливных дождей, которые уже вызвали наводнения и оползни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает Jakarta Globe со ссылкой на Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике провинции Бали, умеренные и сильные дожди прогнозируются с 24 по 26 февраля.

В прибрежных районах, включая Денпасар, Бадунг, Булеленг, Карангасем, Клунгкунг и Гианьяр, порывы ветра могут достигать 45 км/ч. Сегодня высота волн в водах южной части Бали может достичь 4 м, а в среду немного снизится до 3-х.

В популярных туристических местах, в том числе Нуса-Дуа, Куту, Танах-Лот, Санур, Убуд, Бедугул, Кинтамани и Бесаких, 25 февраля ожидаются дожди, а ночью возможны грозы. Власти рекомендуют жителям, туристам и операторам морских судов избегать затопленных районов и следить за официальными прогнозами погоды, поскольку вероятны продолжительные проливные дожди и сильные ветры.

Ранее на Нью-Йорк обрушился небывалый снегопад, отменены около 98% рейсов. 

 

#погода #Бали #ливни #наводнения

