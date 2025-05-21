Три человека погибли из-за гроз и наводнений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Три человека стали жертвами гроз и наводнений в департаменте Вар в коммунах Видобане и Ле-Лаванду, находящихся на юге Франции. Об этом 20 мая сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру департамента.

«Грозы и сильный дождь обрушились на департамент Вар с раннего утра вторника, 20 мая. Из-за их интенсивности начались наводнения. По меньшей мере три человека погибли в Ле-Лаванду и Видобане», — говорится в материале канала.

Уточняется, что в Видобане только за утро выпало 186 мм осадков, однако месячная норма осадков в этом регионе составляет 54 мм. В других коммунах количество осадков составляет около 80–100 мм.

В более чем 30 департаментах на юге и юго-востоке страны сохраняется повышенный уровень погодной опасности.

По информации пресс-службы префектуры департамента Вар, в результате поисково-спасательных операций были эвакуированы 50 человек из-за наводнений после разлива реки Моль. Коммуна Кавальер, где затопило дороги и парковки, а также смыло часть мостов, стала одной из наиболее пострадавших от ухудшения погодных условий.