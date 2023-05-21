Мощный пожар в пятиэтажном доме в Караганде: видео

В многоэтажном доме в 11-м квартале в Караганде сегодня произошел сильный пожар, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ekaraganda.kz .

Фото: ekaraganda.kz

Сообщение о пожаре в 11 квартале в Караганде поступило 21 мая, около 15:00. Как выяснилось, загорелась кровля дома.

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

Судя по видео, которые снимают местные жители, крыша объята огнем практически полностью.

Известно, что спасатели эвакуировали из дома 15 человек. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают несколько подразделений Департамента по ЧС Карагандинской области.

На месте пожара развернут штаб.