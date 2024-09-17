Мошенник «собирал» через Instagram деньги для онкобольных детей

Более чем на 32 млн тенге обманул доверчивых граждан аферист, объявив сбор на лечение детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейскими Алматинской области задержан житель Шымкента, который открыл страницу в Instagram под предлогом оказания помощи в сборе денег на лечение детей из Талгарского района.

«Установлено, что мошенник, использовав фотографии детей, болеющих онкологическим заболеванием, разместил реквизиты подставной банковской карты. Отследив передвижение денежных средств, нам удалось установить подозреваемого. Сейчас установлено около 6 тысяч переводов денежных средств на подставной счет на сумму более чем на 32 млн тенге», – сообщили в полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.