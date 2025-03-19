Мошенники оставили жительниц Шымкента без подарка на праздник

Всего за несколько дней до 8 марта злоумышленники создали страницу в соцсети, выдав себя за онлайн-магазин по продаже клубники в шоколаде, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сайт выглядел вполне убедительно, что привлекло внимание горожан, желавших порадовать близких. Люди заказывали подарки для своих жен, матерей, бабушек и сестер, однако, после оплаты они так и не получили обещанных сладких угощений.

В ходе оперативных мероприятий киберполицейские установили и задержали подозреваемых. Любителями легкой наживы оказались двое молодых мужчин. Они взяты под стражу. Полицейские работают над раскрытием всех подробностей дела.

Специалисты предупреждают, что подобные схемы мошенничества становятся все более популярными, и настоятельно советуют гражданам быть внимательными при совершении покупок в интернете.