Мошенники распространяют сообщения от имени министра культуры и информации

Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации обращает внимание граждан на случаи распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передает Kazpravda.kz

Сообщения, распространяемые через этот канал, не исходят от министра.

Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации и деятельность мошенников.

Официальные заявления и сообщения от имени министерства культуры и информации публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций.