Мошенники распространяют сообщения от имени министра культуры и информации
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Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации
Министерство культуры и информации обращает внимание граждан на случаи распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передает Kazpravda.kz
Сообщения, распространяемые через этот канал, не исходят от министра.
Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации и деятельность мошенников.
Официальные заявления и сообщения от имени министерства культуры и информации публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций.