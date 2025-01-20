Мошенники стали «торговать» автомобилями в Казнете

Мошенничество,Авто
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Дана Аменова
корреспондент

В Сети появились сообщения о новом виде мошенничества. Обманщики якобы продают автомобили, выманивая у доверчивых покупателей предоплату

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет stopfake.kz, мошенники выкладывают в Сеть объявления о продаже автомобиля. Предложение кажется очень выгодным: хорошее авто с небольшим пробегом по цене гораздо ниже рыночной. Продавец уверяет, что продает машину в связи с болезнью родственника или иным семейным обстоятельствам, сообщает Kazpravda.kz

Как только потенциальный покупатель проявляет заинтересованность, его просят внести задаток. Продавец говорит, что желающих купить авто несколько, а аванс гарантирует, что продадут его именно вам, а не кому-то другому.

На первый взгляд, в этой истории все логично. Поверив, покупатель переводит аванс на карту «продавца», и тот исчезает с «радаров»: номер оказывается заблокированным, а вся переписка удалена. Вернуть деньги в такой ситуации практически невозможно, так как обманщики регистрируют номера телефонов и карты на третьих лиц.

В этой истории с самого начала были «красные флаги», которые должны насторожить в любой сделке.

Цена намного ниже рыночной, а качество товара при этом очень хорошее.

Как правило, любой продавец хочет выручить больше денег за хороший товар. Продавать что-то по очень низкой цене, за исключением некоторых, весьма редких ситуаций, бессмысленно.

Вам говорят о том, что желающих купить товар несколько или по какой-то причине решение о покупке необходимо принять прямо сейчас, не раздумывая.

Спешка и искусственный ажиотаж лишают потенциальную жертву возможности мыслить рационально. В таких условиях человек может не обратить внимания на подозрительные детали и отказаться от проверки фактов.

Вас просят перевести задаток еще до того, как вы увидели товар.

Мошенники говорят, что увидеть товар прямо сейчас нельзя, так как он находится в другом городе или его владелец очень болен и не может встречаться с покупателями.

Как не стать жертвой обмана

Во-первых, перед крупной покупкой тщательно изучите рынок. Так вы будете знать средний уровень цен на интересующий вас товар и сразу заметите несоответствие цены и качества в объявлениях мошенников.

Во-вторых, никогда не совершайте крупных покупок, не взвесив все «за» и «против». Если вас торопят – лучше откажитесь от сделки. Есть риск того, что вас хотят обмануть или продать вам некачественный товар.

В-третьих, никогда не переводите деньги за товар до того, как вы его осмотрите лично. Не доверяйте фотографиям и видео, даже если они сделаны «специально для вас». Помните, что мошенники могут подделывать медиафайлы и часто присылают фотографии «удостоверения личности» для того, чтобы убедить потенциальных жертв в своей честности.

Следуя этим простым инструкциям, вы сбережете свои деньги и нервы, а онлайн-шоппинг всегда будет для вас безопасным.

#фейк #продажа #мошенники #автомобили

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