Мост социального значения свяжет два берега Лепсы

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– Эта стройка имеет наиважнейшее социальное значение, – рассказывает заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдос Манасулы. – Дело в том, что мост связывает село имени Мукана Толебаева с другими населенными пунктами, с районом. Не будет этого объекта, село окажется без связи с внешним миром.

Отметим, что мост через реку Лепсы был построен в селе еще в советские времена и за минувшие годы существенно обветшал.

– У региона в планах значилась замена старого моста на новый, ее планировалось осуществить в 2027–2030 годах, – пояснил Айдос Манасулы. – Но так как объект быс­тро приходил в аварийное состоя­ние, жители во время встречи с акимом области подняли вопрос о скорейшем решении проблемы, и глава региона поручил принять незамедлительные меры.

Вот так благодаря «слышащему государству», откликающемуся на инициативы граждан, и началась эта большая стройка.

– Проект реализуется с июня 2023 года, – рассказал Айдос

Манасулы. – Заказчиком выступает ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетысу», генеральным подрядчиком – ТОО «ЖОЛ». Организация, осуществляющая технический надзор, – ТОО «Аймереке», проектировщик – ТОО «CRB Construction». Общая стоимость проекта составляет 947,5 миллиона тенге. К настоящему времени работы выполнены на 35 процентов. Завершено устройство свай на первой и четвертой опорах, проводится заливка сваи на опоре № 3. На опоре № 2 идут подготовительные работы. Также ведется заливка откосов берегоукрепления. На новом мосту предусмотрено освещение, которого на старом не было, а также пешеходные дорожки.

Жители села им. Мукана Толебаева пристально наблюдают за ходом строительства, которое подрядчики планируют завершить уже в этом году.

– Для нас этот мост – важнейшее сооружение, от которого зависит буквально жизнь, – говорит председатель местного совета ветеранов Берикбол Шалтаев. – Через него идет путь в район, осуществляется автодорожное сообщение с другими населенными пунктами. А еще к нам в школу ездят по нему дети из соседнего села Шубартобек. Когда в ледоход треснули опоры старого, 1969 года сооружения, мы испугались: как же теперь с аварийным мостом дело обстоять будет? Строи­тельство-то нового объекта – дело долгое. Но благодаря руководству региона все, как видите, решается, и за это большое спасибо.