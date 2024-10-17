Мост социального значения свяжет два берега Лепсы

Статьи
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В селе им. Мукана Толебаева в Сарканском районе области Жетысу ударными темпами ведется строительство моста через самую крупную водную артерию Семиречья – реку Лепсы.

фото автора

– Эта стройка имеет наиважнейшее социальное значение, – рассказывает заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдос Манасулы. – Дело в том, что мост связывает село имени Мукана Толебаева с другими населенными пунктами, с районом. Не будет этого объекта, село окажется без связи с внешним миром.

Отметим, что мост через реку Лепсы был построен в селе еще в советские времена и за минувшие годы существенно обветшал.

– У региона в планах значилась замена старого моста на новый, ее планировалось осуществить в 2027–2030 годах, – пояснил Айдос Манасулы. – Но так как объект быс­тро приходил в аварийное состоя­ние, жители во время встречи с акимом области подняли вопрос о скорейшем решении проблемы, и глава региона поручил принять незамедлительные меры.

Вот так благодаря «слышащему государству», откликающемуся на инициативы граждан, и началась эта большая стройка.

– Проект реализуется с июня 2023 года, – рассказал Айдос
Манасулы. – Заказчиком выступает ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетысу», генеральным подрядчиком – ТОО «ЖОЛ». Организация, осуществляющая технический надзор, – ТОО «Аймереке», проектировщик – ТОО «CRB Construction». Общая стоимость проекта составляет 947,5 миллиона тенге. К настоящему времени работы выполнены на 35 процентов. Завершено устройство свай на первой и четвертой опорах, проводится заливка сваи на опоре № 3. На опоре № 2 идут подготовительные работы. Также ведется заливка откосов берегоукрепления. На новом мосту предусмотрено освещение, которого на старом не было, а также пешеходные дорожки.

Жители села им. Мукана Толебаева пристально наблюдают за ходом строительства, которое подрядчики планируют завершить уже в этом году.

– Для нас этот мост – важнейшее сооружение, от которого зависит буквально жизнь, – говорит председатель местного совета ветеранов Берикбол Шалтаев. – Через него идет путь в район, осуществляется автодорожное сообщение с другими населенными пунктами. А еще к нам в школу ездят по нему дети из соседнего села Шубартобек. Когда в ледоход треснули опоры старого, 1969 года сооружения, мы испугались: как же теперь с аварийным мостом дело обстоять будет? Строи­тельство-то нового объекта – дело долгое. Но благодаря руководству региона все, как видите, решается, и за это большое спасибо.

#мост #область Жетысу #Лепсы

Популярное

Все
В Шымкенте задержаны члены молодежных ОПГ
«Чудесное» озеро на улице Озерной
Об идеологии, TikTok и целительницах в школах
Дом, где живет Муза
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Снежные барсы попали в объектив фотоловушки в Алматинской области
Президента Казахстана наградили медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги»
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Принцип «слышащего государства»
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству

Читайте также

«Чудесное» озеро на улице Озерной
Военнослужащие получили сертификаты на бесплатное обучение …
В Кокшетау прошел форум волонтеров страны
Clear-FEST, экогонка и экопривычки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]