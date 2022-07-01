Мстил соседу "заминировавший" аэропорты, ТРЦ и автосалоны житель Нур-Султана

В столице осудили мужчину за ложные сообщения о бомбах, заложенных в 10 объектах городов Нур-Султана и Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда Нур-Султана.

1 июля 2022 года суд №2 Есильского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор Т. по факту ложного сообщения об акте терроризма (статья 273 УК РК).

Как выяснилось, в январе этого года Т. решил отомстить своему соседу за нарушение тишины. Для этого злопамятный горожанин купил сотовый телефон с номером, зарегистрировал его на соседа, создал электронную почту. И 31 марта 2022 года разослал письма «У вас бомба» в международные аэропорты Нур-Султана и Алматы, автосалоны Lexus Astana, Мy car, торгово-развлекательные центры «Хан шатыр», Abu Dhabi Plaza, Mega Silk Way, Mega Park, бизнес-центр «Ренко» и РЦ Меga Alma-Ata.

Далее злоумышленнику нужно было взвалить ответственность за содеянное на соседа. Т. выбрал удобный момент и оставил телефон на лестничной площадке рядом с квартирой соседа. Сотовый подобрала его дочь и передала отцу, который хранил у себя гаджет, ничего не подозревая.

Вина Т. была доказана материалами уголовного дела, сам он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Мужчину осудили к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 31 марта этого года в Нур-Султане и Алматы ряд объектов получили ложные сообщения о заложенных бомбах.