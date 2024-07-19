Минцифры сделало заявление в связи со сбоем в Microsoft
480
Министерство успокоило граждан Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz
В связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран, МЦРИАП сообщило следующее:
«На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксировано. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией».
Ранее стало известно, что произошел глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний.