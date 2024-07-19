Минцифры сделало заявление в связи со сбоем в Microsoft

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В связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран, МЦРИАП сообщило следующее:

«На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксировано. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией».

Ранее стало известно, что произошел глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний.