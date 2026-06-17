Атырауский силач установил рекорд страны

Вокруг нас
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Житель Курмангазинского района Ерсейит Бралин установил новый рекорд Казахстана, протащив семь железно­дорожных вагонов общим весом 165,2 тонны на расстояние 9,75 м.

фото РСК

Достижение спортсмена было официально зарегистрировано в Книге рекордов Казахстана.

– Я долго готовился к этому. Сначала сдвигал по два-три вагона. Сегодня намерен протащить семь. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и придавал сил. Пожелайте мне удачи, земляки, – сказал до начала испытания силач.

Ерсейит Бралин – чемпион мира по пауэрлифтингу, бронзовый призер чемпионата Азии, победитель соревнований «Толағай алыптар», мастер спорта по пауэр­лифтингу и грэпплингу.

Сегодня он служит командиром отделения пожарной части в Курмангазинском районе. Как рассказали его коллеги, Ерсейит с детства занимался қазақ күресі, гиревым спортом и другими
силовыми видами спорта.

«Успешно совмещая службу и спорт, Ерсейит Бралин выделяется среди коллег высоким профессио­нализмом, ответственностью и стойкостью характера. Сегодня он активно пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи, призывает ее заниматься спортом. Его достижения являются ярким примером трудолюбия, настойчивости и преданного служения Родине», – отметили в областном департаменте ЧС.

#рекорд #Атырауская область #силач

Популярное

Все
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Необходим суверенный искусственный интеллект
Первичное звено медицины
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
Распахнул двери Дом студентов
Чтобы снизить нагрузку на стационары
Искусственный интеллект на страже безопасности
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Как стартапы меняют жизнь
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
IT-сервисы для села
Ловушки от вредителей
Канадский опыт может пригодиться
Чтобы было тепло и уютно
Небо под контролем
Помогают аграриям карты
Дожди по расписанию
В ритме воинской жизни
Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
В выходные дороги под особым контролем
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Девять лошадей Пржевальского привезли на Костанайщину
Новая жизнь дикой природы
Способна на всё: общественный деятель о связи материнства и…
Плюс 10 позиций за год: Казахстан укрепил позиции в рейтинг…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]