Атырауский силач установил рекорд страны

Житель Курмангазинского района Ерсейит Бралин установил новый рекорд Казахстана, протащив семь железно­дорожных вагонов общим весом 165,2 тонны на расстояние 9,75 м.

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Достижение спортсмена было официально зарегистрировано в Книге рекордов Казахстана.

– Я долго готовился к этому. Сначала сдвигал по два-три вагона. Сегодня намерен протащить семь. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и придавал сил. Пожелайте мне удачи, земляки, – сказал до начала испытания силач.

Ерсейит Бралин – чемпион мира по пауэрлифтингу, бронзовый призер чемпионата Азии, победитель соревнований «Толағай алыптар», мастер спорта по пауэр­лифтингу и грэпплингу.

Сегодня он служит командиром отделения пожарной части в Курмангазинском районе. Как рассказали его коллеги, Ерсейит с детства занимался қазақ күресі, гиревым спортом и другими

силовыми видами спорта.

«Успешно совмещая службу и спорт, Ерсейит Бралин выделяется среди коллег высоким профессио­нализмом, ответственностью и стойкостью характера. Сегодня он активно пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи, призывает ее заниматься спортом. Его достижения являются ярким примером трудолюбия, настойчивости и преданного служения Родине», – отметили в областном департаменте ЧС.