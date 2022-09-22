Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы

Мухит Азирбаев освобожден от должности заместителя акима Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

«В соответствии с поручением Главы государства, озвученным в ходе Послания в марте текущего года, и в соответствии с постановлением Правительства в целях оптимизации государственных служащих в акиматах областей и городов республиканского значения с 21 сентября 2022 года заместитель акима города Алматы Мухит Азирбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», – говорится в сообщении акимата.

Мухит Азирбаев занимал должность заместителя акима Алматы с апреля 2019 года, курировал вопросы архитектуры, градостроительства, земельных отношений и энергетики.