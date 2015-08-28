Мультфильм о добыче меди сняли в Казахстане

Технологии
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Ксения Воронина
В Казахстане сняли познавательный мультфильм о добыче меди. Ролик на казахском и русском языках можно посмотреть на популярном видеохостинге YouTube, передает Kazpravda.kz.

Идея и воплощение принадлежат группе компаний KAZ Minerals. Таким образом компания решила не только поздравить горняков с профессиональным праздником – Днем шахтера, но и доступным языком изложить сложный технологический процесс.

"В KAZ Minerals добывают и перерабатывают медь. Причем добыча ведется как под землей – подземным способом, так и открытым – в карьерах. Переработка меди также ведется с применением разного оборудования – в зависимости от содержания добываемой руды. Учитывая разнообразие производственных процессов предприятий, входящих в состав Группы, мы периодически создаем для разных целевых аудиторий различные информационно-познавательные видеоролики, запустили серию инфографики. В этом году в ходе очередного мозгового штурма наш департамент корпоративных связей решил создать серию анимированных роликов о производстве меди", – рассказала менеджер по внутренним коммуникациям департамента корпоративных связей KAZ Minerals Юлия Кузнецова.

По словам Кузнецовой, аудитория этих "мультиков" – очень широкая. 

"Это и вновь принятые сотрудники либо офисный персонал, не все из которых были на производстве, либо дети наших сотрудников, которые задают вопросы своим родителям про их работу, либо работники СМИ, в принципе все, кому может быть интересен производственный процесс наших предприятий", – пояснила представитель компании.

Кроме того, специалисты уверены, что такой способ подачи информации послужит на благо "второй пятилетки" Программы индустриально-инновационного развития страны на 2015–2019 годы. В дальнейшем компания планирует "анимировать" и другие сферы деятельности, и процессы добычи.

"Первый ролик посвящен подземной добыче. Он был создан департаментом совместно с местной продакшн-студией. В ближайшие месяцы мы планируем выпустить схожий ролик о процессе переработки медной руды на обогатительных фабриках компании, расположенных в Восточном Казахстане. В дальнейших планах – создание ролика об открытом способе добычи меди на примере строящихся проектов роста – Бозшаколя и Актогая. Вся серия роликов планируется к производству на трех языках – казахском, русском и английском", – сообщила менеджер.

Ранее сообщалось, что группа компаний KAZ Minerals выделила около 50 млн тенге на празднование и премирование сотрудников.

Мультфильм на казахском языке:

Мультфильм на русском языке:

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