В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

«Установлено, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.



28 июня сотрудниками ДЭР по Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс долларов США были задержаны: Омаров Р. – генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»; Сарбасов А. – руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность Первого Вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; Аргандыков Д. – бывший руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тыс долларов США и 4,5 млн тенге.

30 июня 2025 года с санкции суда в отношении Сарбасова А., Омарова Р., Аргандыкова Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.



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