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Культура
Мурал в честь Ермека Серкебаева появился в Нур-Султане

Мурал в честь народного артиста Казахстана Ермека Серкебаева появился в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Отмечается, что 30-метровый мурал с изображением Ермека Серкебаева нарисован на фасаде девятиэтажного дома, который находится по улице Караменде би Шакаулы, 1.

Ермек Серкебаев – советский, казахский камерный и оперный певец (баритон), актёр, педагог. Народный артист СССР (1959). Лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии Казахской ССР (1972). Герой Социалистического Труда (1986).

Последний раз в Москве выступал в Большом зале консерватории 21 сентября 2006 года с сольным концертом в связи с 80-летним юбилеем. 

Скончался 16 ноября 2013 года в Алматы. 

 

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