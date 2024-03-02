Мурат Нуртлеу: «Казахстан играет особую роль в тюркском мире»

Глава МИД РК подчеркнул, что сотрудничество тюркских государств продемонстрировало свою жизнеспособность и привело к возникновению единого Тюркского мира, как новой геополитической реальности, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в работе III Анталийского дипломатического форума. Главной темой нынешнего форума является продвижение дипломатии во времена потрясений.

На церемонии открытия выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В своей речи он отметил, что Анталийский форум стал важной площадкой по обсуждению актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Лидер Турции заявил о необходимости совершенствования дипломатии в нынешней сложной геополитической обстановке в мире.

Министр иностранных дел Казахстана Нуртлеу отметил особую роль Казахстана в тюркском мире, который является инициатором и одним из государств-основателей Организации тюркских государств, позитивно развивающим интеграцию в рамках её деятельности. Он также информировал присутствующих о приоритетах казахстанского председательства в Организации, проходящим под девизом TURKTIME.

«Наша организация объединяет все тюркские страны, и мы совместно укрепляем нашу интеграцию. Основной целью является расширение экономических и культурно-гуманитарных связей, мы помогаем друг другу раскрывать потенциал в различных областях, в том числе в транспортно-логистической сфере, цифровизации и торговле», - заявил Нуртлеу.

ОТГ не является блоковой структурой и не имеет скрытой повестки отметил глава внешнеполитического ведомства РК.

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что сотрудничество тюркских государств продемонстрировало свою жизнеспособность и привело к возникновению единого Тюркского мира, как новой геополитической реальности.

Участники панельной сессии высказали свое мнение о положительной динамике развития ОТГ, которая проходит процесс институционализации, а также выразили солидарность в дальнейшем углублении тюркской интеграции.

В 2022 году в ходе Саммита глав государств-членов ОТГ в Стамбуле было принято решение о трансформации из диалоговой площадки в полноценную международную организацию.

