Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин вместе с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком посетили модернизированный цифровой офис обслуживания населения в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметил в своём аккаунте в Instagram Мусин, здесь использован smart-подход в организации пространства, сделано всё, чтобы пребывание граждан в ожидании услуг было максимально удобным.

«Скучные и серые офисы ЦОНов постепенно уйдут в прошлое. Мы стараемся сделать всё, чтобы получение услуг людьми занимало как можно меньше времени.

В обновлённом офисе теперь 5 зон – зона комфорта, зона социальных услуг, экспресс-зона, зона выдачи документов и зона самообслуживания. Всё это основано на концепции Кайдзен с целью усовершенствовать производственные процессы», – сообщил министр.

Фронт-офис оснащен всем необходимым оборудованием и цифровыми системами для получения качественных государственных услуг в самые кратчайшие сроки. Планируется, что офис будут посещать до 600 человек в день.

Однако глава Минцифры признал, что есть ещё ряд проблем, с которыми ведомство будет бороться.

«После посещения модернизированного ЦОНа, где всё было подготовлено под наше посещение, перед выездом в столицу, решил по старой доброй привычке заехать сам без предупреждения в старый карагандинский спецЦОН по Муканова.

Там я стал свидетелем большой очереди людей, ожидающих сдачи практического экзамена. Система электронной очереди не действует, для ожидающих не предусмотрено никаких условий – не удивительно, что люди были крайне возмущены», – рассказал Мусин.

Проблему пришлось решать на месте, он дал поручение, во-первых, в оперативном порядке ввести электронную очередь, во-вторых, организовать онлайн-запись, чтобы люди не стояли целый день в ожидании, а могли записаться заранее и прийти в назначенный час.

«В целом, вопрос очередей в спецЦОНах взяли «на карандаш», будем прорабатывать вопрос, чтобы автодромы теперь работали и по субботам.

Обнаружил ещё пару интеграционных моментов между ЦОНом и автодромом, которые предстоит решить.

Для себя я давно ввёл в практику незапланированные посещения подобного рода центров. Это даёт возможность увидеть реальные проблемы, и, как следствие, проводить эффективную работу по усовершенствованию процессов цифровизации», – заключил министр.