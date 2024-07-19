Как получить бесплатное IT-образование

Начался отбор на новый поток программы Tech Orda. Прием заявок от граждан производится на платформе astanahub.com до 31 июля, сообщает Kazpravda.kz

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Как уточняется, программа Tech Orda предоставляет уникальную возможность всем гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет бесплатно освоить IT-профессии.

Прием заявок от потенциальных студентов на обучение будет открыт до 31 июля текущего года на платформе astanahub.com.

Программа Tech Orda, реализуемая по инициативе МЦРИАП РК на базе Astana Hub, направлена на развитие человеческого капитала в сфере информационных технологий. Она охватывает весь спектр приоритетных секторов, включая веб-разработку, 3D-дизайн и 3D-приложения AR/VR, разработку операционных систем, кибербезопасность и IoT, искусственный интеллект и алгоритмы, создание мобильных приложений, а также такие области, как Big Data и GameDev.

Выпускники программы трудятся в 1079 различных компаниях.